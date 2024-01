Paura per Beatrice Luzzi: attacco di panico al Grande Fratello/ “Mai avuto così”

Attacco di panico per Beatrice Luzzi

Negli scorsi giorni, Beatrice Luzzi, insieme agli altri concorrenti che hanno varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello lo scorso settembre, ha lasciato la casa per trascorrere un pomeriggio di relax in una Spa. Gli inquilini più famosi d’Italia hanno potuto così rilassarsi per poi tornare in casa e ricominciare ad animare il reality dando vita a nuove dinamiche. L’uscita dalla casa di Cinecittà e il pomeriggio trascorso in spa avrebbe però contribuito a far crollare Beatrice Luzzi.

Nella tarda serata di ieri, Beatrice è tornata sull’argomento confidandosi con Fiordaliso a cui ha confessato di aver avuto un attacco di panico e di aver sentito delle sensazioni che non aveva mai provato prima. Il momento della conversazione tra la Luzzi e Fiordaliso è stato ripreso dalla regia e il video è diventato virale sui social.

Le parole di Beatrice Luzzi

In una fitta conversazione con Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha detto: “Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo…”.

La regia ha poi staccato evitando di continuare a mandare in onda le parole della Luzzi, ma la confessione dell’attrice è comunque arrivata sui social preoccupando tutti i suoi fan che, da mesi, la sostengono con aerei e con il televoto permettendole di superare tutte le nomination.

