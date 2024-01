Beatrice Luzzi e Giselda Torresan ai ferri corti/ Nuove frecciate tra i due volti del Grande Fratello 2024

Beatrice Luzzi, il commento velenoso di Giselda Torresan indigna: “Scenetta strappalacrime”

Non scorre buon sangue tra Beatrice Luzzi e Giselda Torresan e questo, chi ha seguito il Grande Fratello 2024 fin dall’inizio lo sa bene, ciò che stupisce, però, sono le continue frecciate reciproche che le due si scambiano a distanza anche adesso che la Torresan è fuori dal reality di Canale 5 da mesi. Nelle scorse ore, infatti, il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello ha postato un video in cui l’attrice cantava e ballava con Stefano Miele. E tanto è basto per convincere Giselda Torresan ad intervenire contro di lei con un commento velenoso.

Nel dettaglio, Giselda Torresan ha accusato Beatrice Luzzi di essere falsa e calcolatrice. Sotto un video in cui l’attrice ballava con Stefano e sembrava divertirsi molto è apparso il commento al veleno di Giselda: “E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime”. Il riferimento è al fatto che l’attrice ha perso il padre Paolo da pochi giorni, si è lamentata nei giorni scorsi di essere stata quasi ‘costretta’ a recarsi in una SPA durante il giorno della tumulazione del papà e poi pochi giorni dopo sembrava invece parecchio allegra e divertita. Il commento della Torresan ha diviso il web. La maggior parte si sono indignati mentre una minoranza le ha dato ragione.

Se da un lato Giselda Torresan ha attaccato Beatrice Luzzi dall’altra quest’ultima è andata giù dura contro l’ex concorrente del Grande Fratello 2024. L’attrice e regista parlando con Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, tra gli ultimi arrivati nella Casa più spiata d’Italia, nel descrivere l’ex concorrente ha usato parole tutt’alto che lusinghiere, anzi. “La montanara…non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato ma alla fine la acchittavano come una pornostar” ha affermato Beatrice.

Le parole di Giselda Torresan e Beatrice Luzzi hanno fatto indignare il web e coloro che seguono il Grande Fratello 2024. Sui social ci sono moltissimi commenti contro Giselda Torresan, secondo tanti nessuno dovrebbe permettersi di giudicare come una persona elabora e si comporta dopo un lutto. Tuttavia, in molti hanno considerato anche le parole di Beatrice Luzzi contro ‘la montanara’ eccessive, pesanti e fuori luogo.











