Paura per Ermal Meta: furto in casa dopo la nascita della figlia, nuovi dettagli/ “Spaccato la porta”

Furto in casa per Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà: paura e preoccupazione, cos’è successo

Solo pochi giorni fa è nata Fortuna Marie la figlia di Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà. La gioia di essere diventati genitori per la prima volta e la voglia di dedicare tutte le attenzioni ed il proprio tempo alla piccola, però, sono stati funestati da una brutta disavventura. Il cantautore e la compagna hanno dovuto affrontare la triste esperienza dei ladri in casa e a denunciarlo e spiegare che cos’è successo è stato lo stesso ed giudice di Amici di Maria De Filippi.

Nel dettaglio, infatti, nelle scorse ore con una serie di storie su Instagram ha denunciato di essere stato vittima di un furto Ermal Meta. I ladri hanno distrutto la porta-finestra per entrare in casa ed Ermal ha mostrato le immagini impressionanti della porta distrutta spiegando: “Mi hanno spaccato la porta, alla fine, per rubare solo una collanina” Per fortuna la disavventura non ha avuto esiti peggiori. Il cantautore, la compagna e la figlia stanno bene ed il danno, per quanto importante, è solo materiale.

Ermal Meta dopo la paura del furto lancia un appello sarcastico ai ladri: “Se cercate oro non andate dai cantautori”

Passata la paura, dopo il furto Ermal Meta sempre attraverso delle Instagram storie ha voluto lanciare un appello sarcastico ai ladri: “Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!” Ed il tutto con in sottofondo il brano di Antonello Venditti In questo mondo di ladri. Il pensiero più importante, però, ovviamente lo ha rivolto alla sua famiglia, alla compagna Chiara Sturdà ed alla figlia Fortuna Marie: “La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene. Vi ringrazio della vostra vicinanza. L’ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero. Immensamente grazie”. Insomma per fortuna tutto si è risolto senza gravi conseguenze.











