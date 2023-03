Paura per Rihanna: uomo si introduce di nascosto in casa/ Il motivo è “romantico”

Paura per Rihanna: ecco cos’è successo

Momenti di paura per Rihanna a causa di un uomo che è riuscito ad introdursi di nascosto nella sua abitazione. La cantante, incinta del secondo figlio, deve fare i conti anche con i fan fanatici che provano ad entrare nella sua vita e così, nelle scorse ore, un uomo innamorato di lei, le ha provocato attimi di paura. A fermarlo è stata la sicurezza posta a sorveglianza della casa della cantante che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

A raccontare l’accaduto svelando anche i dettagli è Tmz secondo cui l’uomo avrebbe viaggiato dalla Carolina del Sud fino a Los Angeles avendo come obiettivo quello di arrivare a Rihanna per farle una proposta di matrimonio.

Rihanna e il fan innamorato

Dopo essere riuscito ad introdursi nel giardino della casa di Los Angeles di Rihanna, l’uomo sarebbe stato fermato dagli agenti e non avrebbe opposto resistenza. Dopo essere stato ammanettato e fatto salire sull’auto della polizia, l’uomo è stato accompagnato alla più vicina stazione di polizia raccontando così il motivo per il quale avrebbe provato ad introdursi nella casa della star.

L’uomo, così, ha ribadito il proprio amore per la popstar a cui avrebbe voluto solo chiedere la mano. In realtà non è la prima volta che la cantante vive una situazione del genere. Già nel 2018, infatti, un uomo era riuscito ad entrare nella sua casa restando un giorno prima di andare via.

