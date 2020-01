Pavone, chi è?/ Gli indizi e il dubbio su Heather Parisi (Il Cantante Mascherato)

La maschera del Pavone è una di quelle che ha creato maggior fermento all’interno del talent show Il cantante mascherato. Con il suo piumaggio appariscente sui toni del blu, viola e bordeaux ed un becco elegante e pronunciato, ha ammaliato subito la schiera di giudici e tutto il pubblico a casa. Nella prima puntata il Pavone aveva interpretato uno dei maggiori successi di Renato Zero “Mi vendo” e, sempre sull’onda delle canzoni di Renato, ha proseguito nella seconda puntata con il singolo “La favola mia”. Nella prima puntata è lo stesso misterioso concorrente a fornire qualche indizio celato per aiutare il pubblico a svelare la propria identità: “Ho scelto di essere Pavone perché con questo costume addosso voglio essere una persona diversa. Secondo me il Pavone ha una sicurezza interiore che niente e nessuno può scalfire. Per come la vedo io, il Pavone non si preoccupa del tempo che scorre, perché sta benissimo così, nei suoi piumaggi trendy e sono tutti ai suoi ordini. Tutto il giorno ad ammirarsi, a compiacersi della propria bellezza, beh io sono l’esatto opposto della maschera che indosso, nella vita non ho mai potuto pavoneggiarmi, anche se mi sarebbe piaciuto molto, lo confesso. Per una volta, essere pavone mi permetterà di avere il mondo ai miei piedi. Grazie a questa maschera ho finalmente la mia grande occasione”.

Chi è il Pavone, il cantante mascherato: Perché questa scelta?

Come mai quindi il proprietario della maschera del Pavone ha scelto proprio il Pavone come animale per celare la propria identità a Il cantante mascherato? Sembra quasi che dietro questo meraviglioso piumaggio si nasconda invece una persona assai “insicura” che non è mai riuscita ad “emergere” con facilità nel difficile mondo in cui viviamo e che per questo motivo, potendo scegliere di essere ciò che vuole, ha optato per un animale che rappresenta la vanità per antonomasia. La preferenza per il Pavone sembra quindi rappresentare un riscatto personale alla fragilità che questo personaggio pensa di avere intrinseca dentro di sè, ma che allo stesso tempo vuole combattere. Purtroppo il Pavone sembra essere uno dei personaggi più “ostici” da individuare perché risulta il più difficile da decifrare sia dal punto di vista della tipologia di voce quando si esibisce, sia per quanto riguarda gli indizi a suo carico.

È Heather Parisi?

Alcune supposizioni sono emerse per la maschera del pavone. Dopo la prima puntata le ipotesi avanzate trovano riscontro in nomi come: Alexia, Ivan Cattaneo, Serena Autieri, Rossella Brescia e Heather Parisi. Anche sui social ci si “sbizzarrisce” ed i tre nomi più accreditati sembrano essere Donatella Rettore, Emanuela Aureli o Federico Angelucci. Donatella Rettore in particolare è molto “quotata” perché nella propria presentazione il Pavone si è definito “splendente” e questo aggettivo pare ricondurre al testo di una delle più famose canzoni proprio della Rettore. Dopo la seconda puntata però alcune carte in tavola vengono stravolte e l’esibizione del Pavone sulle note di “La favola mia” di Renato Zero scatena varie ipotesi più definite: per il giudice Patty Pravo è senza ombra di dubbio Serena Autieri (il che potrebbe essere supportato dal fatto che uno degli indizi generali forniti dalla produzione è che gli 8 vip mascherati hanno partecipato complessivamente a 25 film), per il giudice Guillermo Mariotto è invece Fiordaliso, per il giudice Francesco Facchinetti è Donatella Rettore (avvalorando la tesi preponderante del pubblico a casa) ed infine per il giudice Ilenia Pastorelli è Annalisa. Chi avrà ragione?



