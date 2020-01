Heather Parisi con la mascherina su Instagram/ “Psicosi Pneumonia! Un’epidemia…”

Heather Parisi apre questo nuovo anno in polemica e non poteva essere altrimenti. Il pomo della discordia questa volta è una foto postata poco fa su Instagram in cui appare insieme ai suoi figli con tanto di mascherina anti “epidemia”. Nelle scorse ore, infatti, è scoppiata l’allerta in Cina per l’epidemia misteriosa di polmonite virale che ha colpito la zona centrale portando a galla già decine di casi di «polmonite virale di origine sconosciuta». Mentre le autorità sanitarie stanno indagando per capire eventuali collegamenti con la Sars, Heather Parisi ha pensato bene di premunirsi di mascherina per uscire ed evitare ogni tipo di contagio, o almeno lo spera. La showgirl è di stanza ad Hong Kong insieme alla sua famiglia e proprio qualche ora fa, prima di uscire, si è mostrata imbavagliata per tenere lontani microbi e batteri al grido di “Psicosi Pneumonia!”.

HEATHER PARISI TRA LE POLEMICHE SUI SOCIAL PER LA “MASCHERINA” ANTIEPIDEMIA

In particolare, Heather Parisi ha scritto nella didascalia: “A Hong Kong è allarme da quando nella regione del Wuhan in Cina è scoppiata una epidemia sconosciuta. Per ora a Hong Kong sono stati riscontrati 17 casi. Ma la prudenza non è mai troppa”. Inutile dire che in molti si sono schierati con lei pronti a capirla in questo inizio 2020 davvero complicato in tutto il mondo tra incendi ed epidemie, ma altri ancora trovano davvero fuori luogo posare con una mascherina insieme ai figli solo per far parlare di sé sui social. La prima polemica dell’anno l’ha travolta, avrà modo di rispondere a tono o arriveranno frecciatine e altre battutine da parte degli utenti o dalle colleghe?

