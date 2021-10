Pd, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni preferenze: Maran-Scavuzzo top

RISULTATI COMUNALI MILANO: LE PREFERENZE NEL PD

Con il 57,73% conquistato da Beppe Sala a risultati conclusi per le Elezioni Amministrative di Milano, è il Pd a confermarsi per distanza la prima lista in città conquistando ben 20 consiglieri eletti sui 30 del Centrosinistra.

Osservando le preferenze definitive, ecco i 20 Dem che al momento – in attesa di conferme e rinunce che emergeranno nelle prossime settimane – potrebbero già entrare in Consiglio Comunale per la seconda giunta Sala: Pierfrancesco Maran super-capolista con 9.166 voti presi, segue l’ex vicesindaco Anna Scavuzzo 4.563 preferenze, poi Lamberto Bertolè 2586, Gaia Romani 2021, Marco Pietro Granelli 1812, Diana De Marchi 1786, Federico Battelli 1676, Elena Buscemi 1550, Michele Albiani 1474, Roberta Osculati 1469, Filippo Paolo Barberis 1458, Angelica Vasile 1400, Rosario Leonardo Pantaleo 1368, Arianna Maria Censi 1318, Beatrice Uguccioni 1238, Luca Costamagna 1200, Bruno Ceccarelli 1187, Carmine Piacente 1122, Alessandro Giungi 1103 e Valerio Pedroni 1093. Al momento, il primo dei candidati consiglieri esclusi sarebbe Angelo Turco (1070 voti) e Alice Arienta (1023). (a cura di Niccolò Magnani)

ELEZIONI MILANO, PD PRIMA LISTA

Con oltre il 30% conquistato nei risultati delle Elezioni Comunali 2021, il Pd conquista la palma di prima lista a Milano e punta a raccogliere la maggioranza di eletti nel nuovo Consiglio Comunale: la vittoria di Giuseppe Sala già al primo turno delle Amministrative – sfiorando il 60% contro lo sfidante sconfitto del Centrodestra, Luca Bernardo – consegna al Partito Democratico un risultato roboante in termini di voto alla lista.

Col 33,9% il Pd vede aumentare preferenze e voti rispetto al 28,7% del 2016, quando Sala vinse al ballottaggio contro lo sfidante Stefano Parisi: occorre adesso attendere la fine degli scrutini per avere la composizione esatta del nuovo Consiglio, con i singoli candidati consiglieri eletti tra le file Dem (in pole i due capilista Maran e Scavuzzo).

CANDIDATI CONSIGLIERI PD A MILANO

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Milano 2021, la situazione del Pd in appoggio al sindaco uscente Beppe Sala che vede la sfida contro il candidato del centrodestra Luca Bernardo e la candidata del Movimento 5 stelle Layla Pavone, oltre al civico Gabriele Mariani, per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il partito di Enrico Letta ha scelto come capolista gli assessori uscenti Pierfrancesco Maran (urbanistica e verde) e Anna Scavuzzo (vice sindaca e polizia locale). Vi si aggiungono Lamberto Bertolé (presidente uscente del consiglio comunale), Arianna Censi (vice sindaca metropolitana) e Marco Granelli (assessore uscente alla mobilità). Numerosi anche i consiglieri comunali uscenti e ricandidati. Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del Pd a sostegno di Giuseppe Sala nelle Amministrative 2021: Pierfrancesco Maran, Anna Scavuzzo, Lamberto Bertolé, Arianna Censi, Marco Granelli, Michele Albiani, Alice Arienta, Filippo Barberis, Stefano Bassi, Domingo Borja, Emilia Bossi detta Milly Moratti , Federico Bottelli, Sarah Brizzolara detta Briz, Marzia Busana, Elena Buscemi, Davide Caocci, Bruno Ceccarelli, Luca Costamagna, Luigi Costanzo, Simonetta D’Amico, Diana De Marchi, Sana El Gosairi, Rosalie Estares, Federico Ferri, Paola Filice, Enrico Fraschini, Maria Letizia Giorgetti, Alessandro Giungi, Githmy Christina Pathiraja Mudalige, Daniele Nahum, Elisabetta Nigris, Roberta Osculati, Carmine Pacente, Rosario Pantaleo, Dijana Pavlovic, Valerio Pedroni, Sonia Ribera, Silvestro Rivolta, Gaia Romani, Monica Romano, Giuseppina Rosco, Giuseppe Santagostino, Tiziana Scalco, Natascia Tosoni, Angelo Turco, Beatrice Uguccioni, Angelica Vasile, Daniele Vincenti.

ELETTI E PREFERENZE PD ELEZIONI 2016

Alle ultime Elezioni Amministrative a Milano, nel giugno 2016, la vittoria di Beppe Sala con il 51,70% contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Parisi con il 48,30% portò in dote alla coalizione 29 consiglieri. Erano diventati assessori i primi cinque eletti: Pierfrancesco Majorino, Pierfrancesco Maran, Marco Granelli, Carmela Rozza e Anna Scavuzzo. Entrarono in consiglio comunale Alice Arienta, Natascia Tosoni, Angelo Turco, Bruno Ceccarelli e Laura Specchio. Della lista Beppe Sala Noi Milano entrarono 5 consiglieri, di cui due diventati assessori: Cristina Tajani e Roberta Guaineri.

Entrarono in consiglio comunale anche Enrico Marcora, Marco Fumagalli e anche Emmanuel Conte al posto di Fiorenzo Galli, dimissionario. Con la lista Sinistra x Milano entrarono 2 consiglieri e diventò assessore il primo eletto Filippo Del Corno e in consiglio comunale Paolo Limonta.



