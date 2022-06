Pd, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: PD PRIMA LISTA

Il suo candidato ha perso al primo turno le Elezioni Comunali Genova 2022, ma il Pd può comunque “festeggiare” come prima lista delle Amministrative genovesi che gli consentirà un numero maggiore (per l’opposizione) di consiglieri eletti nei seggi del prossimo Consiglio Comunale.

Il sindaco uscente Marco Bucci si è riconfermato alla guida di Genova, con invece il candidato sfidante Dello Strologo che si ferma al 37,87% e siederà come primo consigliere dell’opposizione nel prossimo Consiglio: in termini di liste, i risultati per il Partito Democratico lo vedono chiudere a poche decine di sezioni da scrutinare con il 21,03% di preferenze, nettamente davanti a tutte le altre liste del Centrosinistra a sostegno di Dello Strologo. Ecco i nomi di chi sta dominando nelle preferenze Pd a Genova, che avranno buone chances di entrare in Consiglio per i prossimi 5 anni: D’Angelo (249 voti), Bruzzone (229), Lodi (198), Villa (95), Patrone (80), Ferrando (79), Pandolfo (78). Qui la lista completa con tutte le preferenze Pd alle Elezioni Comunali Genova 2022. Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

Siamo in attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Genova 2022, con i quali sapremo nel dettaglio tutti i nomi degli eletti in Consiglio Comunale con i relativi numeri. Il PD, con il candidato a sindaco Ariel Dello Strologo, mira ad ottenere risultati importanti.

Simone D’Angelo, tra i candidati nella lista di Ariel dello Strologo, aveva presentato così la lista: “La lista dei nostri candidati al Consiglio comunale è aperta alla cittadinanza e mette insieme esperienza e innovazione. Ritroviamo tante e tanti iscritti e militanti del Pd, consiglieri comunali e municipali uscenti e molte persone che arrivano dalla società civile, dal mondo delle associazioni territoriali e di categoria. Oggi con la presentazione della lista portiamo il risultato di un percorso iniziato con il congresso del Pd, per aprirci alle migliori energie di Genova e dare linfa nuova al Partito e alla città”. L’elenco completo è composto da 40 uomini e donne. Ecco tutti i nomi: D’Angelo Simone detto “Dangelo” – 1987, Alfonso Donatella Anita – 1957, Benassi Claudia – 1952, Bignone Santo – 1971, Borsatti Cecilia – 1979, Bruzzone Rita detta “Rita” – 1966, Camponero Francesca – 1959, Canessa Cerchi Vittoria detta “Canessa” – 1990, Caputo Martina – 1991, Cordone Flora – 1996, Crivello Giovanni Antonio detto “Gianni” – 1952, Curreli Stefano – 1985, Dellacasa Simonetta Fortunata – 1954, Ferrando Roberto – 1966, Ferrari Renato – 1980, Figari Giuseppe – 1949, Fonsa Nicola – 1977, Frigerio Enrico – 1988, Grassi Mina- 1953, Isola Valentina – 1985, Kaabour Si Mohamed detto “Simo” – 1981, Lodi Cristina – 1970, Lo Monaco Silvana – 1967, Maccagno Paola – 1960, Manzella Fabio – 1990, Maranini Fabrizio detto “Fabrizio” – 1967, Marotta Massimiliano – 1968, Natta Rosangela – 1960, Oppedisano Corrado – 1962, Pagliani Paola – 1956, Pandolfo Alberto – 1985, Pasquarella Emilio – 1964, Passanisi Paola – 1959, Patrone Davide – 1997, Repetto Vittoria Diana – 1951, Russo Monica – 1973, Schenone Silvia – 1979, Sobrero Davide – 1975, Tanda Federico – 1990, Villa Claudio – 1962.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD ELEZIONI GENOVA 2017

Nel Elezioni Comunali 2017, il candidato sindaco per il PD a Genova era stato Crivello Giovanni. Per lui, in totale, 76319 voti per una percentuale del 33.40%, dietro a Marco Bucci che al primo turno ottenne un 38.8%, vincendo poi al ballottaggio. Nel dettaglio il Partito Democratico prese 43155 voti per una percentuale totale del 19.84%. Dopo il ballottaggio, la lista di Bucci ottenne 24 seggi mentre quella di Crivello, che aveva ottenuto il 44.76% dopo il secondo turno, 9. 6 di questi erano proprio del Partito Democratico.

Dopo i risultati del ballottaggio nel 2017 , furono eletti 5 consiglieri comunali per altrettanti seggi dell’opposizione in Consiglio Comunale: si trattava di Luigi Alessandro Terribile (capogruppo), Stefano Bernini, Cristina Lodi, Alberto Pandolfo, Claudio Villa. “Sono convinto che le possibilità di arrivare al ballottaggio siano alte. È vero che Bucci nel sondaggi è dato sopra il 50% ma con quasi un genovese su due ancora indeciso, è il 25% del totale. E al secondo turno sarebbe tutta un’altra partita” aveva commentato Ariel Dello Strologo solo qualche settimana fa.

