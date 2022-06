Pd, eletti Monza 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI MONZA 2022: BOOM PD OLTRE IL 25%

Per il Centrosinistra aver costretto Dario Allevi e la coalizione di Centrodestra ad andare al ballottaggio può già considerarsi una mezza vittoria nello storico “feudo” anti-Pd di Monza: i risultati delle Elezioni Comunali 2022, inoltre, sorridono anche in termini di voti di lista per il Pd che diviene il primo partito a Monza con il 25,70% delle preferenze con ben 10.694 voti conquistati.

Del 40,8% conquistato dal candidato Paolo Pilotto, il Partito Democratico otterrà la maggioranza dei seggi per i consiglieri eletti in Consiglio Comunale: ovviamente occorre attendere i risultati del ballottaggio previsto per domenica 26 giugno per capire chi avrà la maggioranza in giunta con relative proporzioni tra le liste politiche a sostegno del candidato sindaco. Questi i candidati consiglieri più votati del Pd che dunque avranno più possibilità di venire eletti in Consiglio Comunale appena sarà decretato dopo i risultati del ballottaggio: Marco Lamperti (560 preferenze), Egidio Riva (375), Pietro Zonca (322), Giada Turato (271), Giulia Bonetti (270), Sarah Brizzolara (264), Marco Pietrobon (244), Cherubina Bertola (240). Qui la lista completa di tutti i voti di preferenza per la lista Pd alle Elezioni Comunali Monza. Qui tutti i risultati delle preferenze per la Lega a Monza. Risultati spoglio Monza – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

PD CON PILOTTO: I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MONZA 2022

Monza attende nelle prossime ore i primi risultati definitivi per le Elezioni Comunali 2022, in particolare la lista del Pd spera di ripetere il buon risultato delle Amministrative 2017, cambiando però l’epilogo finale (con la vittoria contro il Centrodestra).

In sostegno al candidato del Centrosinistra Paolo Pilotto – professore al liceo Zucchi di Monza, vincente alle Primarie contro il collega nel Partito Democratico Marco Lamperti (capolista in queste Comunali 2022) – i Dem puntano a sconfiggere il sindaco uscente Dario Allevi per promuovere il “ribaltone” nello storico feudo del Centrodestra brianzolo. Sono in tutto 32 i candidati consiglieri per il Pd in corsa per un posto da eletti nel prossimo Consiglio Comunale: come ha spiegato Pietro Virtuani, segretario del Partito Democratico MB, «La nostra lista è un valore aggiunto per la candidatura di Paolo e per la città di Monza, che può contare su una proposta politica autorevole e inclusiva. Ringrazio inoltre Marco Lamperti, che guiderà da capolista la nostra squadra in questa tornata elettorale». Ecco dunque i nomi di tutti i candidati consiglieri Pd alle Comunali Monza 2022: Marco Lamperti, Cherubina Bertola, Paola Bernasconi, Giulia Bonetti, Leonardo Braccio, Sarah Brizzolara, Giovanni Busato, Gabriella Cafaro, Francesca Dell’Aquila, Villy Deluca, Annamaria Di Ruscio, Michele Erba, Andreina Fumagalli, Lorenzo Gentile, Shawn Guidi, Angelo Imperatori, Maurilia Maldini, Patrizia Marchesi, Michele Marinelli, Fabio Minazzi, Donatella Paciello, Giovanni Perego, Marco Pietrobon, Giovanna Porro, Pierina Pozzoli, Marco Riboldi, Egidio Riva, Stefano Toselli, Giada Turato, Claudia Yupanqui Bobadilla, Antonio Zaccagnino, Pietro Zonca.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD ELEZIONI MONZA 2022

Nelle Elezioni Comunali di cinque anni fa, il Pd ottenne sì 8 consiglieri eletti dopo il ballottaggio tra Allevi e Scanagatti ma seduti tutti all’opposizione in quanto fu il Centrodestra a trionfare per praticamente 1000 voti di scarto al secondo turno.

In attesa di conoscere i nuovi nomi dei consiglieri eletti nei seggi monzesi, ripercorriamo brevemente quanto avvenuto alle Amministrative 2017: al primo turno il Pd fu il primo partito votato in Monza con il 29,74% dei voti (13.728 preferenze totali) e infatti Scanagatti si presentò al ballottaggio da candidato “in testa” alle Comunali. Il secondo turno però ribaltò gli equilibri di due settimane prima e portò il Centrodestra a guidare Monza per 5 anni e il Pd divenne di fatto solo la prima lista dell’opposizione. Consiglieri eletti nei rispettivi 7 seggi furono, oltre a Roberto Scanagatti: Antonio Marrazzo, Cherubina Bertola, Paolo Pilotto, Egidio Riva, Egidio Longoni, Pietro Zonca, Marco Lamperti. L’ex sindaco Scanagatti ha annunciato di non volersi più candidare: «Per quanto mi riguarda – si legge nel post social – giunge anche al termine una lunga esperienza, a volte faticosa ma comunque ricca di soddisfazioni. Un percorso che ha segnato profondamente la mia vita e il mio stesso modo di essere». Su questa pagina, non appena disponibili i risultati, tutti i nomi dei nuovi eletti nelle file Pd a Monza a sostegno del candidato Pilotto.

