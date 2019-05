Pd, foto esultanza per exit poll/ Elezioni europee, Zingaretti e Gentiloni applaudono

Pd, la foto dell’esultanza dopo gli exit poll delle Elezioni Europee 2019: soddisfazione in casa dem, arriva l’applauso del segretario Nicola Zingaretti e del presidente del partito Paolo Gentiloni. Un grande sorriso per entrambi, con la Rai che nei suoi exit poll ha stimato il Partito Democratico tra il 21 ed il 25 per cento, dati superiori a quelli del Movimento 5 Stelle. La foto che sta circolando sui social network, diffuse dall’ufficio stampa dem, sono state scattate nella stanza del Nazareno in cui la dirigenza sta seguendo i risultati delle Europee e delle elezioni regionali in Piemonte. Più cauto, ai microfoni dei media, il vicesegretario Andrea Orlando: «Parliamo di exit poll, la cautela è d’obbligo. In Europa la spinta populista è stata fermata. Il PD ottiene un risultato importante: l’anno scorso si parlava della fine del bipolarismo tradizionale, c’erano 10 punti di scarto tra noi e il M5S oggi stiamo discutendo se sono avanti loro o se siamo avanti noi. Il Partito Democratico è in campo».

PD, FOTO ESULTANZA DOPO EXIT POLL ELEZIONI EUROPEE 2019

Per il momento Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sui primi dati sulle elezioni europee 2019 e sulle regionali in Piemonte, l’unico a parlare per il momento è stato il vicesegretario ed ex ministro Orlando. Filtra comunque soddisfazione per gli exit poll, con il segretario che era chiamato a riscattare il Pd dopo il flop clamoroso alle politiche dello scorso 4 marzo 2018. Il partito guidato al tempo da Matteo Renzi non andò oltre il 18 per cento, con l’ex premier che decise di dimettersi da segretario. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sui risultati e sulle reazioni da casa Pd, nel frattempo vi proponiamo qui di seguito la foto diramata dall’ufficio stampa Pd

La reazione dei vertici PD alla pubblicazione dei primi exit polls #Europee2019 @SkyTG24 pic.twitter.com/eDlqFIG7YP — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) 26 maggio 2019





