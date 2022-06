Pd lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

PD, I RISULTATI A TARANTO

A Taranto vince Melucci. Concluso lo scrutinio delle 191 sezioni su 191 nella notte. A vincere è Rinaldo Melucci, candidato del centrosinistra, che porta a casa il successo già al primo turno. Per lui un 60.63% netto. Al secondo posto c’è Vincenzo Musillo che si ferma al 29.84% senza possibilità di ballottaggio. Il primo partito è il PD con il 19,28% delle preferenze e ben 7 seggi ottenuti. Sono 49.807 i voti che gli elettori hanno accordato al PD. Al secondo posto troviamo il Patto Popolare, a sostegno di Musillo, con il 9.02% e 4 seggi. Fratelli d’Italia, con il 6.71%, avrà due seggi in consiglio comunale. Per il Movimento Cinque Stelle un 4,18% con un seggio. (agg. Josephine Carinci)

PD CON MELUCCI: I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI TARANTO 2022

In attesa dei risultati definitivi e ufficiali delle Elezioni Comunali Taranto 2022, con tanto di preferenze e ipotesi di seggi assegnati agli eletti di queste Amministrative, la lista Pd in appoggio al sindaco uscente Rinaldo Melucci punta ad “incassare” la maggioranza in Consiglio Comunale qualora il candidato sindaco riuscisse nell’opera di battere il Centrodestra.

Presente all’interno della Coalizione “Ecosistema Taranto 2022” per Rinaldo Melucci – che comprende M5s, +Centrosinistra, Europa Verde, Con Taranto, Taranto Crea, Taranto 2030, Taranto Mediterranea, Autonomi e Partite Iva – il Partito Democratico di Enrico Letta, presente in campagna elettorale a fianco di Melucci, ha candidato i seguenti potenziali consiglieri comunali: Giovanni Azzaro Giovanni Barbalinardo detto Barba Gaetano Blè Fatbardha Boshnjaku detta Bianca Raffaele Brunetti detto Raffaele Angelo Cannata Giuseppe Convertino Patrizia D’Arcangelo detta Patti Michele De Martino Marilena Devito Giulia Denaro Vincenzo Di Gregorio detto Enzo Emanuele Di Todaro Claudio Fuggetti Carmela Galluzzo detta Carmen Annalaura Labile Giovanni Liviano D’Arcangelo detto Gianni Lucio Lonoce Tommaso Lucarella detto Tommy Patrizia Mignolo Antonio Noci Barbara Panunzio Valerio Papa Annunziata Passiatore detta Tina Sabrina Pontrelli Corina Pulpo Catalda Ressa detta Alda Giovanni Tartaglia detto Gianni Cosima Lucia Vernile detta Mimma Francesca Viggiano detta Viggiani Cisberto Zaccheo Alessandro Zoriaco. Risultati Monza – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Referendum Giustizia

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD ELEZIONI TARANTO 2022

Il Pd spera di ripetere la vittoria delle scorse Elezioni Comunali 2017 a Taranto, con magari un epilogo diverso: il 16 novembre 2021 infatti ben 17 consiglieri comunali presentarono dimissioni irrevocabili, causando la caduta del consiglio e la decadenza di Melucci, con il rinvio al voto proprio per queste Elezioni Amministrative 2022.

Cinque anni fa Melucci vinse al ballottaggio sconfiggendo l’avversario del Centrodestra per soli 1000 voti di scarto: al ballottaggio delle Comunali 2017 il Centrosinistra ottenne il 50,91% contro il 49,09% di Stefania Baldassarri. Al primo turno Melucci era in svantaggio con il 17,92% delle preferenze, col Pd che raccolse l’11,81% dei consensi ottenendo 11 seggi per i consiglieri comunali: furono così eletti Giovanni Azzaro, Gaetano Ble’, Vincenzo Di Gregorio, Michele De Martino, Emanuele Di Todaro, Carmela Galluzzo, Cataldo Fuggetti, Lucio Lonoce, Mario Pulpo, Federici Simili, Massimiliano Stellato, Giampaolo Vietri. Su questa pagina, non appena disponibili i risultati, tutti i nomi dei nuovi eletti nelle file Pd a Taranto a sostegno del candidato Melucci.

