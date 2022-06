Peaky Blinders 6 esce oggi/ Cast e trama nuova stagione: debutto per Stephen Graham

È uscita quest’oggi Peaky Blinders 6: la nuova nonché ultima stagione dell’amata serie tv si trova in esclusiva su Netflix. I fans del telefilm dovranno dirgli addio, anche se il prossimo anno è prevista la realizzazione di un film. Ad ogni modo, vediamo cosa riservano loro queste nuove puntate. Il primo episodio riprenderà esattamente da dove avevamo lasciato la trama, ovvero dal protagonista Tommy che dopo aver fallito nel piano di uccidere il leader fascista Sir Oswald Mosley si trova in stato confusionale, perseguitato da una apparizione della defunta moglie Grace, e decide di puntarsi una pistola alla testa. Cosa ne sarà di lui e degli altri personaggi?

Anticipazioni Don Matteo 12 puntate 9 e 16 giugno 2022/ Giulio Tommasi aggredito

Le riprese saranno ambientate nel 1934, in uno scenario caratterizzato dall’ascesa del fascismo, del nazionalismo e del razzismo. Per l’occasione il cast principale è tornato ad essere quello delle origini, ma con una serie di entusiasmanti new entry. Gli attori di talento che hanno preso parte alle riprese sono numerosi.

ANTICIPAZIONI THE GOOD DOCTOR 5 ULTIMA PUNTATA 15 GIUGNO/ L'atteso matrimonio

Peaky Blinders 6 esce oggi: le new entry nel cast di successo

Chi sono i nuovi personaggi che sono entrati a far parte del cast di Peaky Blinders 6, l’ultima stagione che esce oggi? In molti se lo stanno domandando. Il più atteso al debutto è sicuramente Stephen Graham, che interpreta Hayden Stagg. È il rappresentate di un sindacato. Ci sarà anche Conrad Khan nel ruolo di Erasmus “Duke” Shelby, che viene introdotto nella famiglia negli episodi finali. Si scoprirà che in realtà è il figlio primogenito di Tommy, avuto prima della Grande Guerra.

Anche la moglie di Sir Oswald Mosley, Lady Diana, sarà introdotta nel corso della sesta stagione: è interpretata da Amber Anderson. Un’altra new entry è quella di James Frecheville nel ruolo di Jack Nelson. È il leader di una gang di South Boston ed incontra Tommy sull’isola di Miquelon nel primo episodio. Il suo personaggio è basato su una storia vera. Infine, marginale ma sostanziale è il personaggio del dottor Holford, interpretato da Aneurin Barnard: sarà cruciale per il futuro di Tommy.

THE GOOD DOCTOR 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GIUGNO 2022/ La proposta di Sophie

© RIPRODUZIONE RISERVATA