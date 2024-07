Pearl Harbor, la storia vera del film/ Chi ha vinto e perché il Giappone ha attaccato gli Stati Uniti

Uscito nel 2001 e riconosciuto come vero e proprio capolavoro del cinema internazionale, andrà in onda questa sera su Rete 4 Pearl Harbor, il film che racconta la storia vera di ciò che accadde il 7 dicembre del 1941 in piena Seconda Guerra Mondiale. La circostanza specifica vede la flotta portaerei e non solo appartenenti alla Marina Imperiale Giapponese attaccare il porto statunitense situato sull’isola di Oahu: ma perché il Giappone ha attaccato gli Stati Uniti d’America?

Pearl Harbor, Rete 4/ Trama e cast del colossal con Ben Affleck, oggi 21 luglio 2024

La storia vera del film Pearl Harbor parte dunque dai fatti antecedenti all’attacco giapponese ai danni degli Stati Uniti d’America. L’obiettivo del governo nipponico era quello di affermarsi, in piena guerra, come potenza dominante di tutta l’area asiatico-pacifica. Ne conseguì quindi la scelta di prendere di mira i diretti avversari nel settore. Dunque, il Giappone ha attaccato gli Stati Uniti d’America il 7 dicembre del 1941 senza alcun ultimatum o notifica bellica.

Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante/ Trama e cast del film tedesco, oggi 21 luglio 2024

La storia vera di ‘Pearl Harbor’: chi ha vinto tra Giappone e Stati Uniti d’America?

La storia vera del film Pearl Harbor non spiega unicamente perchè il Giappone ha attaccato gli Stati Uniti d’America ma verte anche sul racconto di ciò che avvenne successivamente a quella sfida bellica. Ma chi ha vinto tra Giappone e Stati Uniti? Per arrivare a determinare il vincitore bisogna passare per le fasi appena successive al primo attacco nipponico: nonostante l’obiettivo fosse neutralizzare l’intera flotta statunitense, ben presto l’esercito si rese conto di non poter prendere di mira in maniera diretta le portaerei americane. Qualsiasi tentativo di bombardamento successivo al primo attacco sarebbe dunque stato vano.

La pallottola senza nome, Rete 4/ Trama e cast del western con Audie Murphy, oggi 21 luglio 2024

Dopo l’attacco di Pearl Harbor – stando alla storia vera del film – il Giappone aveva comunque neutralizzato buona parte della flotta statunitense. La reazione del presidente degli Stati Uniti d’America, Roosevelt, fu dunque quella della dichiarazione di guerra: in pochi mesi riuscì a rimettere in sesto l’intero esercito. Si arriva così alla Battaglia delle Midway tra il 4 il 7 giugno del 1942 e dunque diversi mesi dopo l’attacco di Pearl Harbor: conflitto vinto in maniera decisiva dagli Stati Uniti d’America.











© RIPRODUZIONE RISERVATA