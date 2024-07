Pearl Harbor, Rete 4/ Trama e cast del colossal con Ben Affleck, oggi 21 luglio 2024

Pearl Harbor, diretto da Michael Bay

Domenica 21 luglio, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il film storico e sentimentale del 2001 dal titolo Pearl Harbor.

La pellicola è diretta dal celebre regista Michael Bay, famoso per i suoi film d’azione a budget elevati e per gli effetti speciali stratosferici che ha anche diretto The Rock (1998), Armageddon (1999) e i primi cinque film della saga Transformers.

Le musiche hanno la firma del noto compositore Hans Zimmer, diventato famoso per avere realizzato le colonne sonore di alcuni film campioni d’incasso, come Il gladiatore, Dune e Il Re Leone.

Il protagonista di Pearl Harbor è interpretato dall’attore di Hollywood Ben Affleck, principalmente conosciuto per le sue interpretazioni in Pearl Harbor e Argo.Al suo fianco l’attore Josh Hartnett, volto noto al pubblico per il personaggio di Otello al fianco di Julia Stiles e per la sua partecipazione al film Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto con Ewan McGregor. Nel cast anche Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Cuba Gooding Jr., Jon Voight, Colm Feore e Mako.

La trama del film Pearl Harbor: una storia d’amore fino alla finale catastrofe

Pearl Harbor racconta la storia di due grandi amici, Rafe McCawley (Ben Affleck) e Danny Walker (Josh Hartnett), che fin da bambini hanno avuto un enorme passione per gli aerei.

È il 1941, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e i due ragazzi sono ormai diventati degli uomini e si sono arruolati presso il Corpo Aeronautico dell’esercito, sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle (Alec Baldwin).

Un giorno Doolittle informa Rafe che è stato accettato per entrare a far parte dello Squadrone Eagle, un corpo dell’aeronautica britannica destinata ai piloti statunitensi.

Durante i controlli medici, il protagonista conosce la bella e gentile infermiera Evelyn (Kate Beckinsale) che, nonostante la sua dislessia, gli assegna comunque un punteggio pieno per farlo ammettere.

Tra i due nasce ben presto un profondo sentimento, fino a quando purtroppo Rafe non viene chiamato in missione per contrastare l’avanzata nazista in Europa.

Nel frattempo Evelyn e Danny vengono trasferiti nella base navale di Pearl Harbour nell’Oceano Pacifico e scoprono ben presto che Rafe è ormai dato per disperso. Il profondo dolore unisce Danny e Evelyn, che si innamorano l’uno dell’altra.

Ciò che nessuno dei due poteva immaginare, però, è che proprio a distanza di qualche settimana Rafe tornerà a Pearl Harbour, scoprendo il tradimento delle due persone a cui teneva di più.

Purtroppo la guerra non permette loro neanche di chiarirsi perché il giorno dopo avviene il famoso attacco giapponese a Pearl Harbor e i tre protagonisti si vedranno costretti a mettere da parte i propri sentimenti per riuscire a salvare quante più vite possibili.











