Pearl Harbor/ Su Rete 4 il film con Ben Affleck

Pearl Harbor, film di Rete 4 diretto da Michael Bay

Pearl Harbor va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 5 novembre 2022. Si tratta di un film di genere guerra dell’anno 2001. La regia è di Michael Bay, anche noto come il “mago dei Blockbuster”, grazie ai suoi film veloci e d’azione, con tagli netti e rapidi, che fanno storcere il naso ai puristi del cinema. Dopo tutto, è il regista di Trasformers e Robocalypse.

Tra i principali interpreti troviamo Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett e Alec Baldwin. Gli attori, diventati poi tutti affermate star di Hollywood, erano tutti alle loro prime esperienze cinematografiche, ad eccezione di Alec Baldwin, già veterano del cinema. La colonna sonora del film è diretta dal famosissimo Hans Zimmer. Si tratta di un film che è stato osannato dal pubblico anche se la critica si è divisa per vari motivi soprattutto perché considera il film troppo commerciale.

Pearl Harbor, la trama del film: un pesante attacco

Leggiamo la trama di Pearl Harbor. Rafe McCawley (interpretato da Ben Affleck) e Danny Walker (interpretato da Josh Hartnett) sono migliori amici da sempre da quando erano bambini e giocavano in campagna insieme, condividendo la stessa passione per gli aerei. Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, i due amici sono ormai cresciuti e si sono arruolati nel Corpo Aeronautico dell’esercito, entrambi sotto il comando di Jimmy Doolittle (interpretato da Alec Baldwin).

Quest’ultimo informa Rafe che la domanda che aveva presentato per entrare nello Squadrone Eagle – un particolare comando inglese per i piloti americani – è stata finalmente accettata. Durante le ordinarie visite mediche finalizzate a consentire ai piloti di poter partire per le missioni assegnate, Rafe incontra la gentile e bellissima infermiera Evelyn (interpretata da Kate Beckinsale) che, nonostante abbia scoperto la dislessia di Rafe, gli assegna comunque il massimo punteggio all’esame oculistico per evitare di fargli perdere il distintivo.

Tra i due scoppia l’amore e i due si frequentano fino a quando Rafe non parte per combattere contro le forze naziste in Europa, promettendo però di tornare il prima possibile. Nel mentre, Evelyn e Danny sono costretti a trasferirsi alla base navale di Pearl Harbour, ossia la principale base nel Pacifico di madre statunitense. Evelyn, la quale scopre che Rafe è dato per disperso dopo un’azione di guerra, si rifugia tra le braccia di Danny, portando i due ad innamorasi e iniziare una relazione. Tuttavia, qualche settimana dopo, Rafe si presenta da Evelyn, sostenendo di essere riuscito a sopravvivere proprio grazie all’immenso amore che prova per la ragazza. Sin dai primi momenti, Rafe intuisce il tradimento di Danny e la triste verità, ma i due non fanno tempo di chiarirsi perchè la mattina successiva il porto di Pearl Harbor viene attaccato dall’esercito giapponese. Per salvare più vite possibili e difendere il porto militare, i protagonisti metteranno da parte i propri rancori.

