Pecco Bagnaia, chi è?/ L’erede di Valentino Rossi pluricampione: “Se mi detestano non me ne frega nulla”

Chi è Pecco Bagnaia, il campione oggi sposo con Domizia Castagnini: la carriera e il matrimonio

Francesco Bagnaia, meglio conosciuto come Pecco, è considerato dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di MotoGP l’unico vero erede di Valentino Rossi. Questo perché nella sua carriera vanta già tre titoli mondiali: nel 2018 in Moto2 e nel 2022 e 2023 in MotoGP. Soprannominato Pecco dall’amata sorella Carola, che lo chiamava così da bambino quando non riusciva a pronunciare correttamente il suo nome, Francesco ha mantenuto con affetto questo nickname. Grande appassionato di pallacanestro e tifoso della Juventus, oggi, sabato 20 luglio, si sposa con Domizia Castagnini, la sua fidanzata dal 2016.

La carriera di Bagnaia inizia nelle categorie Minimoto e MiniGP, dove dimostra grande estro e tecnica. Nel 2009 diventa campione europeo e si mette in mostra l’anno successivo nel campionato mediterraneo 125 PreGP piazzandosi al secondo posto. Il debutto nel mondiale viene preceduto dal terzo posto in Moto3 e da una grande ammirazione per Valentino Rossi, che lo porta direttamente al “Team VR46”, squadra di proprietà di Rossi.

Da lì ai grandi successi il passo è breve e oggi, leader del campionato, Pecco Bagnaia corre all’assalto del terzo titolo MotoGP. Il pilota Ducati è pronto a lottare con il suo spirito indomito, incurante delle rivalità sportive e delle antipatie altrui.

Con ventitré vittorie in sella alla Desmosedici, ha battuto anche il record di Casey Stoner: “Se per questo motivo la gente inizia a detestarmi, non me ne frega niente”, ha detto in una recente intervista. Oggi però non c’è spazio per la competizione, oggi Pecco si sposa con Domizia Castagnini nella Cattedrale di Pesaro, la città dove la coppia vive da ormai dieci anni.

