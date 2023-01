Pecco Bagnaia/ “Nozze con Domizia Castagnini? Prima il corso prematrimoniale…”

Pecco Bagnaia, campione del mondo di MotoGp 2022 in sella alla Ducati, è stato il grande ospite di ieri sera della trasmissione di Rai Tre, Che Tempo Che fa, classico appuntamento della domenica sera del terzo canale, tornato ieri dopo la pausa natalizia. Tanti gli argomenti trattati dalla star delle moto, fra cui la sua storia d’amore con Domizia Castagnini, presente ieri in prima fila negli studi del talk di Fabio Fazio. Incalzato dal conduttore, Bagnaia ha parlato delle future nozze con la compagna spiegando: “Le nozze? Non saranno quest’anno: luglio, che è il mese che per noi delle moto sarebbe l’ideale, ma è troppo vicino, c’è poco tempo”.

Lo scorso Natale il pilota ha chiesto la mano alla sua fidanzata di sempre, annunciando poi il tutto sui propri profili social con un bello scatto con tanto di anello di fidanzamento. “Poi dobbiamo ancora fare il corso prematrimoniale, che dura un anno”, ha aggiunto Pecco parlando a Rai Tre, facendo anche sorridere la fidanzata Domizia. Fazio ha quindi chiesto alla stessa ragazza se avessero scelte le bomboniere e lei ha replicato: “Siamo in fase di organizzazione…”. Pecco Bagnaia ha quindi ripreso la parola ricordando la prima uscita con la sua fidanzata storica: “Siamo andati in centro a Torino, volevo farle vedere di essere un bravo pilota e in piazza Castello, sul pavè bagnato, ho fatto palo… Ho capito che mi voleva bene perché dopo quell’uscita ce n’è stata una seconda”.

PECCO BAGNAIA: “HO PRESO LA PATENTE DELLA MOTO LA SCORSA ESTATE…”

Pecco, forse non tutti lo sanno, ha preso la patente della moto solo la scorsa estate, poco prima di laurearsi campione del mondo: “In strada e non su pista il problema è che quando vado piano devo abituarmi a tenere le due mani sul manubrio”. Sull’ultimo Mondiale: “Ogni tanto ci penso, sono il più forte in moto al mondo. E’ una cosa che mi emoziona. Valentino Rossi mi ha insegnato a rimanere calmo. E’ il mio coach”. Sulla sua prima moto: “Me l’ha regalata mio nonno materno. Me la fece lui, era una moto a tre ruote. A cinque anni mi regalarono una minimoto da cross con cui, nel giardino di mio nonno, ho distrutto tutto…”.

Infine, su quale numero sceglierà per la stagione 2023 ormai imminente, Pecco Bagnaia ha raccontato: “Martedì (17 gennaio, ndr) avrò lo shooting fotografico con la nuova moto. Mi porterò entrambi i numeri, l’1 e il 63: deciderò lì in base a cosa mi piacerà di più”. Al termine dell’intervista è intervenuta anche Simona Ventura, presenza fissa a Che Tempo Che Fa, che ha raccontato: “Conosco Pecco da quando era bambino. Sua mamma Stefy è una delle mie migliori amiche, fin dalle elementari. Abbiamo passato l’adolescenza insieme e purtroppo non ho trovato le foto delle nostre scorribande… Complimenti a Pecco – ha concluso Ventura -, rappresenta la vittoria della normalità, quella di una famiglia sana e bellissima”.











