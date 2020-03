Pechino Express 2020 5a puntata/ Nessun eliminato, liti e crolli in Cina: Wedding Planner ancora imbattibili!

Pechino Express 2020: I Wedding Planner vincitori anche in Cina

La prima tappa cinese di Pechino Express 2020 è stata la più difficile finora per le coppie rimaste in gara. A mettere in crisi i concorrenti la difficoltà a comunicare di fronte con la poca dimestichezza con l’inglese da parte della nuova popolazione. Da qui la difficoltà anche di reperire un passaggio, di trovare un posto per dormire. Ostacoli che hanno messo tutti in crisi ma meno i Wedding Planner. Ancora una volta la fortissima determinazione di Enzo Miccio è stata travolgente e determinante per la vittoria della coppia, che si è aggiudicata la prova vantaggio ma anche quella finale della tappa. Per le coppia sono loro gli imbattibili e quindi i papabili vincitori di questa edizione. Ultimi sono invece I Sopravvissuti, reduci da un viaggio “al contrario” che causa loro un grandissimo ritardo. Fortunatamente per loro, la prima tappa cinese risulta essere non eliminatoria, dunque, si salvano e rimangono in gioco.

Liti tra Mamma e Figlia, i Gladiatori in crisi

La nuova puntata di Pechino Express 2020 ha messo ancora di più in evidenza le strategie e le forti rivalità ormai nate tra le coppie. Enzo Miccio mescola Top e Collegiali mettendole (solo inizialmente) in difficoltà. Sono però Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay) a destabilizzare l’intero gruppo. Stuzzicano e creano malumori con le Top oltre che con i Sopravvissuti, ma sono protagoniste anche di accesissime liti interne. È probabilmente per la poca armonia di questa tappa che finiscono a rischio eliminazione ma vengono poi salvate da Enzo Miccio che aveva con loro un debito. Scendono invece in classifica i Gladiatori che, sul finale di questa puntata, sono protagonisti di un crollo, che colpisce in primis Marco. È la forza di volontà di Max Giusti a rimetterli in carreggiata e portarli alla salvezza. Puntata dunque molto accesa che apre le porte ad uno scontro sempre più infuocato che ci attende nella prossima puntata.

