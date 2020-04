Pechino Express 2020, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi/ “Perso, ma hai due palle così”

Pubblicità

Enzo Miccio non ha vinto Pechino Express 2020 e, dopo la finalissima vinta dalle collegiali, con una diretta condivisa su Instagram, ha commentato la mancata vittoria con la sua compagna Carolina Giannuzzi. “E’ finita anche questa bellissima avventura” afferma in diretta Enzo Miccio in attesa di collegarsi con Carolina. “Sono felice di essere arrivato fino alle fine, di avermi fatto conoscere così tanto, di aver avuto il piacere di essere amato da voi. E’ stato un viaggio incredibile, l’ultima puntata è stata difficile, però, non abbiamo mollato. Io e la Carolina siamo andati avanti e non abbiamo mollato”, aggiunge Enzo Miccio che poi si congratula con le Collegiali per la vittoria. “Sapevamo che nel mezzo della gara ci avrebbero lasciato le top. Jennifer e Nicole hanno fatto una gara pulita, onesta e leale. Io ho perso con onore. Io sono molto critico con me stesso e non ammette errori, ma ho perso con onore, sono andato avanti fino alla fine, ho avuto una compagna eccellente”, dice ancora Miccio.

Pubblicità

PECHINO EXPRESS 2020, ENZO MICCIO: “HO PERSO CON ONORE, BRAVE LE COLLEGIALI”

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi esprimono la loro gioia su Instagram. Dopo aver vissuto tutte quelle emozioni in un viaggio incredibile, hanno rivissuto tutto quello che è accaduto in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Pur avendo voluto vincere, sia Enzo Miccio che Carolina accettando con onore la vittoria delle collegiali che hanno vinto con lealtà senza cercare scorciatoie. Carolina Giannuzzi, inoltre, esalta la forza dimostrata da Enzo Miccio. “La tua vera vittoria è aver mostrato chi è davvero Enzo Miccio. Questo lato di te combattivo, che non si arrende mai. In tanti pensavano che tu fossi il wedding planner dei fiorellini e, invece, hai dimostrato di avere due palle così“, dice Carolina che è riuscita anche a tirare fuori il vero Enzo, quello che si è anche commosso. “Abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo commossi e alla fine è finita e ora speriamo anche che finisca questa quarantena perchè abbiamo voglia di rimetterci in pista con la stessa voglia, la stessa grinta che avete visto a Pechino”, aggiunge ancora Enzo Miccio che ai fans ha deciso di fare un regalo ovvero un best of dell’avventura vissuta a Pechino Express 2020 insieme a Carolina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA