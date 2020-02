PECHINO EXPRESS 2020, PAGELLE 2A PUNTATA/ Asia Argento lascia, ecco i Sopravvissuti

La nascita di un nuovo duo, I Sopravvissuti, il forfait di Asia Argento e l’eliminazione dei Guaglioni: possono essere sintetizzati in questo modo gli highlights della seconda puntata di Pechino Express, con Costantino della Gherardesca che ha lanciato la corsa delle nove coppie rimaste in gara a caccia di cartelli di divieto da recuperare e riconoscere. La Thailandia, si sa, ha abitudini diverse rispetto a quelle alle quali siamo abituati e dunque si è prontato confondere le varie coppie, con i primi bonus che sono stati distribuiti ai Wedding Planner, Le Figlie d’Arte e I Gladiatori, che hanno potuto risparmiarsi la ricerca di un alloggio. Ma c’è stato anche qualche problema per Madre e Figlia, che alla fine se la sono cavata con una notte in un hotel lussuoso. Non è andata altrettanto bene alle figlie d’arte, con Asia Argento messa ko da una conclusione che l’ha costretta in barella: “Forse c’è qualcosa che dobbiamo imparare ancora, è una lezione dietro l’altra questa vita” il commento commosso delle ragazze che hanno capito che la loro avventura insieme stava arrivando al capolinea. Un cameo direttamente da Masterchef da parte di Chef Barbieri, chiamato a insegnare come squamare e far essiccare il pesce, poi è tempo di verdetti finali. I Guaglioni sono fuori, le Collegiali dentro: ma il forfait di Asia, che non ce la fa a continuare, dà via libera a Vera Gemma che può formare una nuova squadra, I Sopravvissuti, scegliendo uno dei Guaglioni: Luciano resta fuori, eliminato, mentre Gennaro Lillio viene scelto da Gemma per proseguire l’avventura a Pechino Express 2020.

Le pagelle di Pechino Express 2020

I voti della seconda puntata di Pechino Express 2020 si chiamano praticamente da soli: ad Asia Argento un bell’8 di incoraggiamento perché nonostante la delusione si è immedesimata nello spirito della gara anche nelle difficoltà. Il 4 secco se lo beccano invece i due Guaglioni, che si sono fatti beffare dalle Collegiali (voto 6, servirà di più per evitare l’eliminazione nella prossima puntata) e si sono ritrovati fuori. Bocciato Luciano, Gennaro invece viene ripescato: al fianco di Vera (voto 5: andrà in crisi senza lo spirito combattivo di Asia?) dovrà cercare nuove risorse con la nuova coppia de I Sopravvissuti. 7 pieno per i Wedding Planner e I Gladiatori, che si sono lasciati andare anche a una prova canora forse discutibile, ma che ne ha messo in luce la piena serenità: probabilmente aver ricevuto subito il bonus li ha messi in rampa di lancio per tutta questa seconda puntata. 7.5 ai Palermitani per aver dimostrato di saper dominare la preparazione del pesce, una qualità che in Thailandia non guasta mai. Infine 5.5 a Gli Inseparabili: una puntata vissuta un po’ in affanno, al di là dei buoni risultati finali, servirà più ordine per non cedere alla fatica con l’avanzare dell’avventura.

