Pechino Express 2022: pagelle finale e vincitori/ I Pazzeschi dominano e vincono! Il podio…

Finale Pechino Express 2022, le pagelle: vittoria schiacciante di Victoria Cabello e Paride Vitale

L’ultima puntata di Pechino Express 2022 regala emozioni a non finire. A portare a casa la vittoria nel programma sono Victoria Cabello e Paride Vitale, che fin dai primi istanti della finale si dimostrano la coppia più agguerrita e organizzata. Sono infatti proprio I Pazzeschi a partire per primi verso la prima tappa, complice la bravura nell’indovinare le tre domande poste da Enzo Miccio e Costantino. Proprio la vittoria nel quiz regala ai due la possibilità di guadagnare tempo sulle altre coppie: alla fine della tappa sono infatti primi e si godono una meritata cena in un ristorante di lusso.

Anche la seconda giornata prosegue nel modo migliore. I due si danno battaglia con Aurora Leone e Fru e Natasha e Sasha, ma ad arrivare primi sono ancora una volta loro. Proprio per questo motivo, volano nella finalissima contro Mamma e Figlia, mostrando una forza ancor più imponente rispetto alle precedenti tappe e rispettando al massimo il loro proposito di essere “killer”. Non appena scoprono di aver vinto, si emozionano, si lasciano andare ai ricordi, si abbracciano e ripercorrono il percorso fatto insieme, a Pechino e non solo, dando una bella dimostrazione di amicizia e perseveranza. Victoria, prima del verdetto, aveva dichiarato in lacrime: “Sono già felice di essere qui, è stato pazzesco. Io non pensavo che sarei mai arrivata in fondo a questo viaggio, mai”. Sono proprio loro i vincitori del programma: sensibilità, educazione ma anche forza e tenacia. Il loro voto non può che essere un 10.

Ad arrivare in finale con Victoria Cabello e Paride, I Pazzeschi, sono Mamma e Figlia. Per loro un percorso di crescita che ha portato, nelle ultime tappe, alla fuoriuscita di un altro lato del loro carattere, quello più tenero e dolce, che fino a quel momento non si era visto a pieno. Un aspetto che si è visto anche in finale. Sasha, prima del verdetto finale, ha raccontato: “Ero stratimida, ero venuta qui nell’ombra di mamma e mi sono riscoperta”. Anche Natasha è dello stesso parere. A Enzo e Costantino ha dichiarato: “Grazie ragazzi, ora sono io nell’ombra. Mi avete fatto riscoprire mia figlia”. Per loro una puntata con qualche difficoltà, ma anche tanta voglia di arrivare fino in fondo. Il loro voto in pagella è un 9: Mamma e Figlia hanno davvero meritato questo podio.

Per Aurora Leone e Fru il terzo gradino della classifica. Arrivati in finale, i due non sono riusciti a portare a casa la vittoria del programma. I preferiti del pubblico, grazie alla loro simpatia e a quel lato più tenero del loro carattere, hanno fatto innamorare davvero tutti ma in finale è mancato quel qualcosa in più. Tanta confusione, qualche errore di troppo e tempo preziosissimo perso che ha portato così all’eliminazione ad un passo dall’ultima tappa. Comunque, con il loro carattere allegro ma allo stesso tempo sensibile, i due hanno rappresentato un bel capitolo di Pechino Express 2022. Nelle pagelle, per Gli Sciacalli un 8.5 pieno.











