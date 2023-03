Pechino Express 2023, 3a puntata/ Diretta: da Hampi a Mysore. Chi sarà eliminato?

Pechino Express 2023, la terza puntata 23 marzo

Quesa sera, giovedì 23 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la terza puntata di “Pechino Express – La via delle Indie”. Settimana scorsa, la seconda puntata ha replicato la prima: hanno vinto nuovamente “Le Mediterranee” Stramare/Prezia che hanno deciso di eliminare “Gli Ipocondriaci”, Dario Vergassola e la figlia Caterina.

A differenza della prima puntata, la seconda tappa si è rivelata eliminatoria e padre e figlia hanno dovuto abbandonare il gioco. “Pechino ci ha aperto la porta a un mondo completamente diverso da quello a cui eravamo abituati”, ha detto Caterina Vergassola. “Ma quale porta? Ci ha proprio buttato giù dalla finestra”, è stata l’ironica chiosa del padre Dario.

Le coppie di Pechino Express 2023

Dopo la prima eliminazione di Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, sono otto le coppie che affronteranno la terza tappa: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) “Le Attiviste”; Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”; infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. Settimana scorsa la prova immunità è stata vinta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani” hanno avuto la meglio su “Mamma e figlio” e “Novelli sposi”. Le vincitrici della tappa sono state per la seconda volta consecutiva Carolina e Barbara, “Le Mediterranee”.

Anticipazioni terza puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 23 marzo, le otto coppie dovranno percorrere 438 km, da Hampi a Mysore, traguardo finale. I viaggiatori partiranno da Hampi, perla del Karnataka, dove affronteranno la prima missione: una risalita del fiume a colpi di remo per arrivare al Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate in India. Al Forte di Chitradurga le prime quattro coppie che firmeranno il Libro Rosso si sfideranno nella prova immunità: una partita di “Kabaddi”, uno degli sport indiani più praticati. A seguire le coppie potranno praticare lo Yoga, poi dovranno correre verso il tappeto rosso situato alle Chamundi Hill di Mysore, raggiungibili solamente attraverso un percorso composto da centinaia di gradini. La tappa sarà eliminatoria?











