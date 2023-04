Pechino Express 2023, 4a puntata/ Diretta: Avvocati eliminati, vincono Italoamericani

Diretta Pechino Express 2023: commento live puntata 30 marzo 2023

Nelle ultime tappe della quarta puntata di Pechino Express 2023, i viaggiatori si sono dovuti spostare da Cochin a Kumarakam, portando con sé dieci pesci. Le coppie che si erano precedentemente assicurate un passaggio, hanno avuto una marcia in più. A perdere terreno, invece, sono stati “I Novelli Sposi”, che dopo la sconfitta nella prova immunità hanno rallentato. A beneficio dei loro contendenti. Di fronte al libro rosso, è arrivato il momento della verità. A vincere la tappa sono stati “Gli Italo Americani”, primi per la prima volta in questa edizione. Dietro di loro “Le Mediterranee”, autrici di una vera rimonta. A completare il podio “I Novelli Sposi”. Si sono difesi bene anche “I Siculi”, che sono riusciti a salvarsi.

A rischiare l’eliminazione dunque “Le Attiviste”, arrivate penultime, e “Gli Avvocati”, ultime complice il pesante malus dell’uomo tigre. “È stato molto complicato”, hanno ammesso. “Questo viaggio ci sta dando tanto, non vorremmo concluderlo proprio adesso”, hanno affermato invece Giorgia Soleri e Federpippi. Alla fine la scelta di Joe Bastianich e Andrea Belfiore ricade su “Gli Avvocati” perché “sono più forti, hanno alleanze che non ci piacciono (il riferimento è a “I Novelli Sposi”, ndr) e sono disposte a fare di tutto per vincere”. La tappa è eliminatoria. Alessandra Demichelis e Lara Picardi non potranno andare nel Borneo Malese. (agg. di Chiara Ferrara)

Il messaggio di Damiano dei Maneskin a Giorgia Soleri

Nel corso della quarta puntata di Pechino Express 2023, prima dell’arrivo a Cochin, i conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno fermato la gara e permesso alle coppie di arrivare nella città col traghetto. Le uniche a rimanere indietro sono “Le Attiviste” e “Gli Avvocati” (che sono ancora in compagnia dell’uomo tigre), mentre gli altri prendono il mezzo insieme. Dopo di ciò, tutte devono trovare una sistemazione per la notte.

A ricevere una sorpresa, prima di andare a dormire, sono proprio “Le Attiviste”. Per risollevare loro il morale, infatti, ci hanno pensato i fidanzati, che hanno avuto la possibilità di registrare un video-messaggio. È così che nel corso della puntata è apparso Damiano dei Maneskin, di cui Giorgia Soleri sta sentendo molto la mancanza. Poco prima, in macchina, aveva chiesto infatti all’autista di ascoltare il brano “The Loneliest”. Il cantante rassicura la ragazza, dicendole che è convinto che stia facendo il suo percorso nel modo migliore. In questo modo la coppia può ripartire nel migliore dei modi. Anche “Mamma e Figlio”, intanto, hanno la possibilità di vedere il video messaggio di Billy Costacurta. (agg. di Chiara Ferrara)

Mamma e Figlio immuni a Pechino Express 2023

A vincere la prova immunità della quarta puntata di Pechino Express 2023 sono “Mamma e Figlio”, che hanno avuto la meglio contro “I Novelli Sposi”, complici i numerosi scivoloni di Matteo Giunta sul fango. A godere della giornata di relax e cultura per quest’ultima tappa in India del viaggio saranno dunque Martina Colombari e Achille Costacurta. Gli altri concorrenti invece dovranno recarsi a Chochin, dove affronteranno un’altra missione.

“Mamma e Figlio”, prima di andare a rilassarsi, devono assegnare un malus. “I Novelli Sposi e Gli Italo Americani sono un livello superiore a noi, mentre ci sentiamo alla pari con Gli Avvocati e Le Mediterranee”, dicono. È per questo motivo che scelgono di penalizzare “Gli Avvocati”. Il malus consiste nel partite per ultime, nonché nell’avere la “bandiera tigrata”. Dovranno continuare il viaggio in compagnia dell’uomo-tigre, che può essere consegnato come zavorra alle altre coppie che lo incontreranno. Prima di ripartire, i conduttori mettono ai voti la possibilità di dare una nuova mappa a “Gli Italo Americani”. Le coppie decidono di concederglielo. Poco dopo però arriva la beffa. L’uomo che gli aveva assicurato un passaggio, aspettandoli prima della prova immunità, infatti, carica I Novelli Sposi. (agg. di Chiara Ferrara)

La prova immunità con gli elefanti

Le coppie nel corso della quarta puntata di Pechino Express 2023 sono arrivate alla scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali, dove devono imparare alcune espressioni tipiche come quella della serenità e della rabbia, coi rispettivi nomi nella lingua locale. “I Novelli Sposi” e “Le Attiviste” si rivelano molto bravi, mentre “Gli Italo Americani”, “I Siculi” e “Gli Avvocati” sono rimandati e ce la fanno soltanto al secondo tentativo. Le perdite di tempo in questa fase del viaggio possono essere deleterie. Soltanto due squadre, infatti, potranno partecipare alla prova immunità.

Le prime due coppie ad arrivare al libro rosso sono “I Novelli Sposi” e “Mamma e Figlio”, beffati invece “Gli Italo Americani” che nonostante i numerosi problemi erano riusciti ad arrivare terzi. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo avere vinto nella scorsa puntata la prova immunità, dovranno affrontare ancora una volta Martina Colombari e Achille Costacurta per aggiudicarsela nuovamente. Il gioco consiste nel trasportare della frutta per elefanti attraverso un ostico percorso: vincerà la coppia che ne fa cadere meno. Chi avrà la meglio? (agg. di Chiara Ferrara)

Gli Italo Americani perdono la mappa

I viaggiatori di Pechino Express 2023 nel corso della quarta puntata sono costretti a mangiare il chatni, un piccantissimo condimento che contiene un misto di spezie, verdure e/o frutta. Chi riesce a finire il piatto può ripartire subito, mentre gli altri dovranno aspettare per penalità. “Gli Italo Americani” ce la fanno e cercano di recuperare il gap dell’inizio della tappa, dato che “Le Attiviste” hanno deciso che sarebbero dovuti partire per ultimi.

Non è tuttavia l’unica cosa che va storta nel tragitto. Joe Bastianich e Andrea Belfiore perdono infatti la mappa. Riescono a comprarne una nuova, ma non ci sono le indicazioni necessarie per arrivare a destinazione. Soltanto quando incontrano “Le Mediterranee” e chiedono in prestito la loro mappa riescono a rimettersi in marcia nella giusta direzione. In testa, intanto, ci sono “I Novelli Sposi”, seguiti da “Mamma e Figlio”, autori di una clamorosa rimonta nonostante i numerosi intoppi. Al terzo posto ci sono “Le Attiviste”. In coda “Le Mediterranee” e “I Siculi”. Adesso, però, è tempo di cercare un posto dove dormire per la notte. (agg. di Chiara Ferrara)

L’ultima tappa di Pechino Express 2023 in India

È arrivato il momento di vivere la quarta puntata di Pechino Express 2023. In questa occasione i viaggiatori vivranno l’ultima tappa in India, poi sarà il tempo di spostarsi nel Borneo Malese. Quale sarà la coppia che dovrà abbandonare il gioco prima di arrivarci? Nella scorsa puntata a dire addio ai conduttori Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio sono stati “Gli Istruiti”.

“Le Attiviste”, vincitrici della scorsa tappa, sono subito chiamate a prendere una decisione difficile. Prima del “via”, dovranno decidere quali saranno le coppie che partiranno per ultime. La scelta ricade su “Mamma e Figlio”, che avranno 10 minuti di ritardo, e su “Gli Italo Americani”, che invece ne avranno ben 15. I due team sono tra i più forti e Giorgia Soleri e Federpippi non hanno esitato a penalizzarle, ma ben presto vengano beffate da un’altra coppia. È quella de “I Novelli Sposi”, che trova subito passaggio e le sorpassa. Anche Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono fortunati. Tutte le squadre sono partite alla volta di Pattambi. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023, la quarta puntata 30 marzo

Quesa sera, giovedì 30 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la quarta puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato 444mila spettatori medi (con una share dell’1,8% e 845mila contatti), dato in cresicta del +3% rispetto alla settimana precedente. Sui social è stato il contenuto non sportivo più commentato del prime-time e #PechinoExpress è stato l’hashtag più usato sui social a esclusione di quelli legati allo sport.

Dopo l’eliminazione di Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, al termine della terza tappa è stata eliminata la coppia degli “Istruiti” formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. “Le attiviste” Giorgia Soleri e Federica Fabrizio hanno preferito salvare “gli Avvocati” Alessandra Demichelis e Lara Picardi.

Le coppie di Pechino Express 2023

Dopo le prime due eliminazioni, sono rimaste sette coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. Nella terza tappa le coppie hanno percorso 438 km, partendo da Hampi. La prima missione si è svolta al Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate dal popolo induista. La gara è ripartita alla volta del Forte di Chitradurga, dove si è svolta la prova immunità, vinta da I Novelli sposi. Traguardo di tappa Chamundi Hill di Mysore: prime arrivate “Le Attiviste”, eliminati “gli Istruiti”.

Anticipazioni quarta puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 30 marzo, le nove coppie dovranno percorrere 504 km da Mysore a Kumarakam. I viaggiatori partiranno da Mysore alla volta di Nanjangud Suruchi, dove affronteranno la prima “piccante e speziata missione”. Poi si recheranno alla scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali. A Thrissur, le prime due coppie giunte al Libro Rosso si contenderanno l’immunità sul filo dell’equilibrio con il leggendario “gioco degli elefanti”. Il viaggio ripartirà verso Cochin, dove affronteranno un’ultima missione al Chellanam Fishing Harbour. Il traguardo di puntata sarà a Kumarakam, dove scopriranno se la tappa è eliminatoria o meno. Quali coppie potranno proseguire il viaggio nel Borneo Malese?











