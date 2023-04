PECHINO EXPRESS 2023, 6A PUNTATA/ Diretta, eliminati: nuove coppie, Joe con Totò!

Diretta Pechino Express 2023: commento live puntata 13 aprile 2023

La sesta puntata di Pechino Express 2023 è iniziata e sarà particolarmente complessa per i viaggiatori, dato che si sposteranno a coppie mischiate. I conduttori Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca rivelano quali sono le nuove coppie e queste nascondono non poche sorprese. Joe Bastianich è con Totò Schillaci e i due hanno subito i primi problemi. Federica Pellegrini invece corre veloce con Carolina delle Mediterranee, così come Matteo Giunta e Giorgia Soleri. A Martina Colombari tocca invece Andrea Belfiore, mentre per Achille Costacurta c’è Federpippi. L’ultimo duo è quello composto dalle due Barbare.

Victoria Cabello/ A Pechino Express 2023 con Enzo Miccio formano i "Segugi"

I “Novelli Sposi”, vincitori della tappa precedente, devono penalizzare due coppie, che partiranno con 10 minuti di ritardo. La scelta ricade su quella composta da Martina Colombari e Andrea Belfiore e quella composta da Achille Costacurta e Federpippi. La prima destinazione è Tukiem Memoriał Park, dove c’è la missione. Uno di loro dovrà ascoltare una canzone popolare e dovrà insegnarla all’altro, poi dovranno cantarla. (agg. di Chiara Ferrara)

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo/ "Pechino Express 2023? Esperienza forte"

Pechino Express 2023, la sesta puntata 13 aprile

Quesa sera, giovedì 13 aprile, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda la sesta puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato un record di ascolti: 458mila spettatori medi con una share del 2,1% e oltre 924mila contatti, miglior risultato stagionale. Sui social è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani.

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Momento "hot" a Pechino Express 2023

La quinta puntata di Pechino Express 2023 ha visto il ritorno di Victoria Cabello, vincitrice della scorsa edizione insieme all’amico Paride Vitale. Victoria insieme a Enzo Miccio ha formato la spietata coppia de “I segugi”, battuta solo dai “Novelli Sposi”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Le coppie di Pechino Express 2023

Finora sono state eliminate tre coppie: Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, “Gli Istruiti” Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, “Gli avvocati” Alessandra Demichelis e Lara Picardi. La scorsa puntata che ha visto a rischio “Gli Italo Americani”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, si è rivelata non eliminatoria. Sono ancora sei le coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. Nel corso della quinta puntata è emersa un’alleanza a tre, ribattezzata “triumvirato” dalle “Attiviste” e composta da “Italoamericani”, “Mediterranee” e “Mamma e figlio”.

Anticipazioni sesta puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 13 aprile, le sei coppie completeranno il giro di boa percorrendo ben 545 chilometri da Sibu a Miri. Costantino ed Enzo hanno in serbo una sorpresa: le coppie verranno mischiate. Il viaggio riparte dal Borneo Malese: si parte dal tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi di corsa al Kutien Memorial Park per la prima missione, quindi a Mukah dove tre coppie si sfideranno nella prova vantaggio. Si riparte verso Parco Nazionale di Niah, dove li attenderà una nuova missione. Il traguardo di puntata sarà nella città costiera di Miri. La sesta tappa di “Pechino Express 2023” sarà eliminatoria?

© RIPRODUZIONE RISERVATA