Pechino Express 2023, 8a puntata/ Diretta, eliminati: Giorgia terrorizzata da granchi

Al mercato di Orussey, durante l’ottava puntata di Pechino Express 2023, i viaggiatori devono acquistare dei costumi da bagno. Poi dovranno correre alla statua di White Lady. “I Novelli Sposi” dominano la corsa nonostante il malus; seguiti da “Gli Italoamericani” e “Le Attiviste”. In coda ci sono “Le Mediterranee” e “I Siculi”. Carolina e Barbara sono fortunate a trovare un americano disposto a portarle direttamente a destinazione, che questa volta è molto lontana. Ci sono infatti tre ore di viaggio. Per loro però c’è un problema: hanno perso i costumi mentre facevano l’autostop. Federpippi e Giorgia invece vengono caricate da un corriere, che però è costretto a fare delle fermate.

Intanto “I Novelli Sposi” sono già arrivati da Enzo Miccio, che li informa che per proseguire con la tappa dovranno recuperare in mare delle ceste con dei granchi e distinguere le varie specie. Poco dopo a raggiungerli sono “Gli Italoamericani”. I viaggiatori devono fare i conti con i crostacei, che li pizzicano. Le due coppie però portano a termine la prova e presto tornano in auto. Le terze ad arrivare sono “Le Mediterranee”, che però non hanno i costumi e sono costrette a cercare qualcuno che gliele regali nelle bancarelle vicine. “Le Attiviste” le raggiungano e iniziano a pescare. Giorgia però ha paura dei granchi e si rifiuta di prenderli con le mani. “I Siculi” sono ultimi, ma si rivelano molto bravi nella prova. (agg. di Chiara Ferrara)

L’arrivo in Cambogia

È iniziata la diretta dell’ottava puntata di Pechino Express 2023, con l’arrivo in Cambogia. I viaggiatori devono subito fare i conti con un Paese nuovo. La lingua cambogiana è complicatissima, perché ha suoni che non esistono in nessuna lingua occidentale. La scrittura è ancora peggio. L’alfabeto è uno dei più complessi al mondo.

È per questo che i viaggiatori devono subito familiarizzare coi caratteri, imparando il nome della propria coppia. Ognuno dovrà memorizzarlo visivamente, ma non potrà scriverlo sul taccuino. Al “via”, dovranno raggiungere la piazza del mercato di Orussey, dove troveranno dei tue tue contrassegnato dal nome delle coppie. Se sbaglieranno, non potranno partire. Le coppie, ad eccezione de “I Novelli Sposi” che hanno il malus e devono aspettare 10 minuti, trovano rapidamente un passaggio verso la prima destinazione della coppia. “Gli Italoamericani” e “I Siculi” si fanno furbi e chiedono al proprio autista di scrivere il loro nome, che hanno ovviamente già dimenticato. È così che si mettono alla ricerca del proprio tuk tuk. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023, ottava puntata 27 aprile

Quesa sera, giovedì 20 aprile, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW va in onda l’ottava puntata di “Pechino Express 2023 – La via delle Indie”. Settimana scorsa il programma ha registrato 418mila spettatori medi con una share dell’1,74%, +8% rispetto alla scorsa settimana. Sui social è stato lo show più commentato del prime-time: l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, nella classifica dei Trending Topic italiani.

Nella sesta puntata “Pechino Express 2023” le coppie hanno percorso gli ultimi 341 chilometri nel Borneo Malese. Nessuna coppia è stata eliminata, anche se a rischio erano finiti “I novelli sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Per le coppie ora è il momento di andare in Cambogia, terzo e ultimo paese di questo incredibile viaggio!

Le coppie di Pechino Express 2023

Sono ancora cinque le coppie in gara a “Pechino Express 2023”: Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de “Le Attiviste”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”. La settima tappa non ha visto alcuna eliminazione, ma è stata segnata da uno clima molto testo. Al traguardo finale, “Le Mediterranee” Carolina Stramare e Barbara Prezia sono state accusate dai “Siculi” Totò Schillaci e Barbara Lombardo di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo, con i “Novelli Sposi” che appoggiavano i coniugi Schillacchi e gli “Italo Americani” le due modelle. Infine Joe Bastianich e Andrea Belfiore, vincitori di puntata, hanno deciso di eliminare i “Novelli Sposi”, ma sono stati salvati dalla busta nera e dal verdetto di puntata non eliminatoria.

Anticipazioni ottava puntata Pechino Express 2023

Prosegue il viaggio di “Pechino Express 2023” per “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Questa sere, giovedì 27 aprile, le cinque coppie arrivano in Cambogia, terzo e ultimo paese del loro viaggio. I concorrenti dovranno percorrere 386 km: da Phnom Penh a Oudong, dalla nuova alla vecchia capitale. Dal traffico della capitale arriveranno al mare, nel centro costiero di Kep dove dovranno affrontare una “pungente” prova. Proseguiranno verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori dovranno sottoporsi all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru durante una missione molto “stilosa”, prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo per poter partecipare a una divertente Prova Vantaggio. La tappa si concluderà con il Tappeto Rosso a Oudong, anticamente capitale della Cambogia. Come sempre le ultime due coppie andranno al ballottaggio: chi sarà eliminato e chi riuscirà a conquistare un posto nella semifinale?











