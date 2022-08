Pechino Express 2023, influencer e tiktoker nel cast?/ “Provinata una coppia famosa”: ecco chi sono

Pechino Express 2023, influencer e tiktoker nel cast? L’indiscrezione

Mancano ancora molti mesi all’arrivo in TV della nuova edizione di Pechino Express, eppure iniziano già ad arrivare le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast di coppie che si metteranno in gioco. È Pipol TV a lanciare l’indiscrezione secondo la quale la produzione è alla ricerca di tiktoker e influencer per il cast della prossima edizione. “Pipol, in anteprima, rivela che due coppie di influencer si sono presentate ai provini per la nuova edizione di ‘Pechino Express’.” annuncia infatti la nota pagina Instagram dedicata alla TV.

Aggiunge quindi che “La prima coppia è formata dall’ex re di YouTube FaviJ in coppia con la collega influencer e cantante Giulia Penna ma il loro provino pare non abbia convinto così hanno detto i due ragazzi ai loro amici più stretti.” Il provino, dunque, sarebbe andato male, dando ad un’altra coppia la possibilità di presentarsi per la coppia che, pare, si chiamerà ‘Generazione Z’.

Pechino Express 2023: “Provinati Alessia Lanza e Florin Vitan”

“Altro giro, altra coppia… (questa volta uniti anche nella vita) – scrive infatti la fonte, che fa dunque i nomi di – Alessia Lanza (vista nel video clip de ‘La dolce vita’ di Fedez, Tananai e Mara Sattei, ndr) con il fidanzato tiktoker Florin Vitan. Anche loro si sono affrettati nel svelare alle persone cariche l’euforia per il provino sostenuto. La ‘Generazione Z’ dunque sarà una coppia e quindi due concorrenti per la prossima edizione del reality itinerante.”

Ricordiamo che l’inizio della nuova edizione di Pechino Express è prevista per i primi mesi del 2023 e, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe tornare in onda in chiaro su TV8.

