Pechino Express 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: traguardo dopo 180 km a Cao Bang

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha segnato il miglior debutto, Pechino Express 2024 torna in onda oggi, giovedì 14 marzo, con la seconda puntata. A raccontare le avventure dei viaggiatori ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca che, quest’anno, è affiancata da Gianluca “Fru” Colucci che, dopo essere stato un concorrente, è stato promosso ad inviato. A lui, infatti, è affidato il compito di chiedere il compimento di missioni, a volte proibitive, ai concorrenti. In gara, in questa seconda puntata, ci sono ancora tutte le coppie che sono: “I Caressa:” Fabio Caressa e la figlia Eleonora Caressa; “I Pasticcieri”: i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara; “I Fratm”: Artem e Antonio Orefice; “I Romagnoli”: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; “I Brillanti”: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; “I Giganti”: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; “Le Amiche”: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo;

“Italia Argentina”: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Nel corso della prima puntata, infatti, la tappa intermedia è stata vinta dai Brillanti che hanno assegnato una penalità alla coppia ItaliaArgentina che, arrivano così ultime al traguardo rischiando l’eliminazione. La coppia dei Romagnoli, vincitrice della tappa, sceglie infatti di eliminare proprio Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal che, però, si salvano perché la prima tappa non è eliminatoria.

Pechino Express 2024: cosa accade nella seconda puntata

Il percorso di questa puntata di Pechino Express 2024, lungo 180 km, parte da Lang Son fino per arrivare a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen. quest’ultima rappresenta il traguardo intermedio di questa seconda tappa e permetterà alla coppia che si piazzerà al primo posto di godere di un momento di relax. La seconda tappa si apre così con la consegna della busta nera che sarà consegnata da Costantino Della Gherardesca ai Romagnoli, vincitori della prima puntata. All’interno della busta nera che sarà aperta solo al traguardo finale, si scoprirà se la tappa è eliminatoria o meno.

A Phúc Sen, nel villaggio dei fabbri, i primi ad arrivare riceveranno l’immunità e otterranno il passaggio diretto alla terza puntata mentre la coppia che si classificherà al secondo posto otterrà un posto in più in classifica. L’arrivo è previsto sul tappeto rosso di Cao Bang, del Memoriale dei soldati caduti in guerra e solo qui si scoprirà se una coppia dovrà abbandonare per sempre il viaggio.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

Sono tanti i modi per viaggiare con le coppie di Pechino Express 2024 e visitare, anche solo virtualmente, gli splendidi luoghi del Vietnam, del Laos e dello Sri Lanka. Sky Uno trasmette le puntate di Pechino Express 2024 ogni giovedì, a partire dalle 21.15. La diretta streaming, invece, è disponibile su Now Tv. Sia Sky che Now Tv che consentono di rivedere anche le puntate già trasmesse sono visibili dietro il pagamento di un abbonamento.

