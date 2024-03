Pechino Express 2024, 4a puntata/ Diretta ed eliminata: ultima tappa in Vietnam, chi andrà in Laos?

Pechino Express 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata 28 marzo

Giro di boa per le coppie di Pechino Express 2024 che oggi, giovedì 28 marzo, in diretta su Sky Uno, affrontano l’ultima tappa in Vietnam per poi continuare il viaggio prima in Laos e, successivamente, nello Sri Lanka. Nella terza puntata ha esordito la coppia delle Ballerine formata da Megan Ria e Maddalena Svevi e non ci sono state eliminazioni. La terza tappa, infatti, vinta dai Pasticceri, ha lasciato in gara tutte e otto le coppie che, questa sera, affronteranno l’ultimo percorso in Vietnam affrontando una serie di sfide, ma anche vivendo momenti molto emozionanti.

Quella di questa sera vedrà Fabio ed Eleonora “I Caressa”, Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. Ci sono anche Megan Ria e Maddalena Svevi, “Le Ballerine”, affrontare un’ulteriore difficoltà ovvero la pioggia battente che renderà il viaggio ancora più complicato.

Pechino Express 2024: il percorso dell’ultima tappa in Vietnam

Durante la diretta della quarta puntata di Pechino Express 2024, le otto coppie in gara percorreranno 454 km, da Lao Cai a Dien Bien Phu. La tappa comincerà con la consegna della busta nera ai Pasticceri, vincitori della scorsa puntata, da parte di Costantino Della Gherardesca che darà poi il via alla gara che comincerà sotto il tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo. Durante il percorso, le coppie conosceranno le donne dell’antichissima etnia Hmong, vestite elegantemente con abiti unici coloratissimi confezionati da sarte incredibili e quelle dell’etnia Black Tai. La coppia che, per prima, firmerà il libro rosso del traguardo intermedio, riceverà direttamente il biglietto per il Laos.

Il viaggio, poi, continuerà tra diverse peripezie, sfide da affrontare e tensioni e si concluderà a Dien Bien Phu, sotto il monumento che celebra la grande vittoria dei Việt Minh contro i colonizzatori francesi. Solo qui le coppie scopriranno la classifica finale e se la tappa decreterà definitivamente l’eliminazione di una coppia.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

Quella di questa sera, dunque, è una puntata assolutamente imperdibile. La quarta puntata di Pechino Express 2024 può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.15, su Sky Uno. Con Now Tv, invece, è possibile seguire la diretta streaming dell’adventure game più avvincente della televisione italiana.

