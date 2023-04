Pechino Express: Enzo Miccio si “confessa” a Victoria Cabello/ “Mi vuoi sposare?”

Enzo Miccio e Victoria Cabello, i protagonisti che non ti aspetti a Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express continua a regalare perle e momenti degni di nota: la gara di sopravvivenza alla volta del Borneo è ormai entrata nel vivo con una quinta puntata – trasmessa ieri su Sky – che ha messo in evidenza nuove difficoltà ma anche momenti decisamente simpatici. Hanno infatti avuto modo di impreziosire l’ultimo appuntamento con Pechino Express due protagonisti “indiretti”: Enzo Miccio e Victoria Cabello. Il primo ha avuto modo prima di cimentarsi come concorrente e ora riveste invece il ruolo di conduttore; la seconda invece ha avuto l’onore di partecipare come “ospite” in questa prima metà della competizione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Come anticipato, la quinta puntata di Pechino Express ha visto primeggiare, oltre che i concorrenti, anche il conduttore Enzo Miccio con la complicità di Victoria Cabello. I due si sono resi protagonisti di un momento di assoluta tenerezza, impreziosito da una “clamorosa” scelta finale. “I Segugi” – questo il nome della coppia seppur non in gara – si sono ritrovati a passeggiare senza meta alla ricerca di una casa che li ospitasse ed è stato proprio Enzo Miccio ad avviare un discorso particolarmente tenero.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Enzo Miccio, tenera confessione a Victoria Cabello: “Mi piacerebbe avere qualcuno che…”

“Ho proprio il desiderio di unirmi in matrimonio, per anni ho avuto dei compagni che mi hanno chiesto di sposarmi e io niente; adesso invece che sono solo…”. Inizia così la riflessione di Enzo Miccio che, parlando alla sua compagna d’avventura Victoria Cabello, svela un particolare desiderio legato ad una evidente mancanza affettiva. “Mi piacerebbe avere qualcuno che mi dicesse: mi vuoi sposare?“.

Con la sua solita verve e ironia, Victoria Cabello non si è fatta ripetere due volte il desiderio del suo compagno d’avventura a Pechino Express, Enzo Miccio. “Sposiamoci noi! Almeno ho già il matrimonio organizzato e non devo pensare ad un caz*o!”. La conduttrice si propone dunque senza indugi ad essere la nuova consorte di Enzo Miccio, ironizzando oltre tutto sulla possibilità di poter avere una cerimonia ben organizzata sfruttando le note abilità nel settore di Enzo Miccio. “Mi vuoi sposare?” – propone allora la Cabello – con tanto di tenero abbraccio condito da una promessa finale del conduttore: “Ti organizzerò il matrimonio più bello che possa esistere”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA