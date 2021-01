PECORELLA, GLI INDIZI: CHI È?/ Video, una casa da sogno e… (Il Cantante Mascherato)

Prende il via oggi la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione – la seconda dopo il successo ottenuto lo scorso anno – c’è anche Pecorella, maschera dallo stile tra il dolce e l’elegante già presentata in un video sui canali social del programma. Nel filmato, vediamo Pecorella immersa in un “mondo bucolico” che descrive perfettamente la sua essenza romantica e mansueta, caratteristiche che – inevitabilmente – dovranno far parte anche della personalità di chi ci sta sotto. “Queste erano le rovine…”, comincia una voce fuori campo, riferita a una parte della scenografia con un laghetto e – sopra – una specie di ponte abbellito da un arco in pietra. Dietro si scorge anche una costruzione che ricorda un po’ una villetta a schiera, o comunque la parte anteriore di un’abitazione che somiglia a una veranda porticata.

Pecorella, amante del rosa dallo stile ottocentesco

Il cameraman muove l’inquadratura dalle rovine a Milly Carlucci, già pronta per introdurre Pecorella per la prima volta su Twitter. “… queste erano le prestigiose rovine”, riprende la conduttrice, “in cui passeggia Pecorella, la padrona di casa”. Dall’espressione usata da Milly, che sottolinea la familiarità con cui il personaggio si muove nella tenuta, capiamo di trovarci proprio nel giardino di casa sua. Il focus si sposta poi sul costume, comprensivo di riccioli biondi in parte coperti da un cappello parasole in tinta con l’abito. Ah: è tutto rigorosamente rosa, nelle sue varie sfumature dal fucsia al rosa confetto. “Sembra uscita da un romanzo del primo Ottocento”, osserva la Carlucci, colpita dalla pomposità del vestito. “Questo sì che è un costume prestigioso, eh… Adesso lo devo proprio dire”.

Chi è Pecorella? Gli indizi portano a questo tipo di persona…

Dunque, come indizi, finora, abbiamo quello del ‘prestigio’ (anche se potrebbe essere tutto un bluff di Milly), una bella casa con giardino, e l’ossessione del personaggio per il colore rosa. Per ora non si coglie altro, anche perché Pecorella sta sempre in silenzio. Un’ulteriore prova della sua ‘docilità’? È ancora presto per fare delle ipotesi, ma da questa prima presentazione viene da pensare che si tratti di un vip decisamente ricco (visto dove abita), sicuramente una ‘lei’ (considerata la passione per il rosa) dal carattere dolce e romantico (alla luce di come veste e dell’animale che ha scelto di impersonare). Probabilmente la villa si trova fuori città, in campagna… a voi le conclusioni. L’appuntamento con la prima puntata de Il Cantante Mascherato è a stasera, 21.25, su Rai1.

Oggi vi portiamo nel mondo bucolico della nostra #Pecorella🐑 Vi aspettiamo il 29 gennaio in prima serata su #Rai1#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/ahWUp9JK7L — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 16, 2021





