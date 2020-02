Pedro Settembre, fratello di Pago/ In diretta a Mattino5: “Non risponderò su Serena”

Colpo di scena a Mattino5 dove Federica Panicucci aveva invitato Pedro Settembre, fratello di Pago, ma ottenendo un no come risposta proprio per evitare ulteriori polemiche. In apertura della sua parte di programma dedicata al gossip, la conduttrice ha spiegato di aver invitato Pedro ma che lui non ha intenzione di andare in tv a mettere altra carne al fuoco dopo quello che è successo lunedì scorso, proprio per permettere al fratello di ritrovare un po’ di tranquillità. I suoi opinionisti sono sicuri del fatto che Pago abbia perso molto terreno da quando Serena Enardu è entrata nella casa e sono pronti a scommettere che domani sera lei sarà eliminata dal pubblico e lui la seguirà chiudendo per sempre questa sua esperienza e cercando di risolvere le cose da casa. All’improvviso, però, la Panicucci annuncia che Pedro ha deciso di intervenire al telefono e così scopriamo le ragioni del suo no.

PEDRO SETTEMBRE INTERVIENE AL TELEFONO A MATTINO5

Pedro Settembre spiega al telefono a Mattino5: “Come ti ho detto per telefono ho necessità che mio fratello stia tranquillo, voglio che lui sia sereno e voglio far placare gli animi, non voglio mettere in discussione nulla che li riguardi. Quando sarà più lucido e quando si riprenderà, dirò di nuovo la mia”. Nonostante l’intervo della conduttrice che continua a chiedere e insinuarsi nel discorso, Pedro continua: “Non me la sente nemmeno di ribattere a Serena Enardu, io voglio solo che lui stia tranquillo, quando uscirà ne parleremo. E’ innamorato di tutte le persone che lo circondano, lui non vuole discussioni, non vuole liti, io vorrei solo che lui sia felice, tutte le scelte che farà per essere felice troverà il mio appoggio. Vogliamo che lui stia tranquillo, io ti ho chiamato per ringraziarti, non voglio dire altro”. La Panicucci poi cerca di riassumere ammettendo che Pedro ha paura di minare una serenità che lui si augura che il fratello possa trovare e Settembre chiude: “”Noi tutti vogliamo che lui sia felice”.

Ecco il video del momento:

In diretta in esclusiva a #Mattino5 parla il fratello di Pago pic.twitter.com/t6ShafpG3c — Mattino5 (@mattino5) February 13, 2020





