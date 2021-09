PELÈ, CANALE 5/ Il film sul campione è interamente girato a Rio de Janeiro

La pellicola Pelè è stata girata interamente in Brasile a Rio de Janeiro. Entrambi gli attori che hanno interpretato il calciatore hanno vissuto nei luoghi frequentati dal protagonista. Kevin de Paula è stato notato in spiaggia mentre giocava con la sua palla in riva al mare. Il film dedicato al famoso calciatore e racconta la sua vita, è stato presentato la prima volta alla Cineteca sull’Hollywood Boulevard di Los Angeles. I due attori che interpretano Pelè da piccolo e da adolescente non avevano mai recitato fino a quel momento. Quello che interessava ai registi era non solo raccontare la storia di un grande calciatore, ma mostrare quello che è il Brasile e come il calcio per molti ragazzi diventa una riscossa di vita. In Italia il film è uscito nelle sale il 26 maggio 2016, incassando in totale 1.923.230€. Lo stesso Pelè fa un simpatico cameo all’interno del film interpretando un uomo seduto nella sala d’aspetto di un hotel, cosa che ha mandato al settimo cielo i fan del calciatore.

Pelè, film diretto da Jeff e Michael Zimbalist

Pelè va in onda oggi, giovedì 9 settembre 2021, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film biografico del 2016 distribuito da M2 Pictures è diretto da Jeff e Michael Zimbalist. I due registi hanno sempre lavorato insieme, in 4 anni di carriera, hanno curato la sceneggiatura di: ReMastered: The lion’s share, ReMastered: The Miami show band massacre, ReMastered: Massacre at the stadium, ReMastered: Devil at the crossroods.

Hanno curato anche la sceneggiatura di Pelè. Il ruolo di Pelè da piccolo è stato affidato all’attore Leonardo Lima Carvalho con alle spalle un’esperienza televisiva tra il 2015 e il 2016 dove ha recitato in una serie tv di produzione brasiliana Totalmente Demais.

Il personaggio di Pelè adolescente è interpretato dall’attore Kevin de Paula. Nel cast troviamo Diego Boneta nella parte di Altafini, tra i suoi più recenti lavori ricordiamo: Die in a Gunfight, Love, weddings & other disasters, Monster Hunter e Nuevo Orden e Rodrigo Santoro, i suoi film più recenti sono: Project power, Ben Hur, Focus: niente è come sembra.

Pelè, la trama del film

In Pelè siamo negli anni 50, un bambino di nome Pelè interpretato da Leonardo Lima Carvalho, trascorre la sua infanzia a Bauru in Brasile. La vita nelle favelas non è una passeggiata, ma il ragazzino riesce lo stesso a vivere la sua infanzia con spensieratezza. Tra una marachella e l’altra finisce sempre nei vicoli a correre dietro a un pallone sperando che un giorno il calcio possa diventare la sua professione. Purtroppo il destino prende tutta un’altra strada e Pelè vede sfumare il sogno di diventare calciatore. Alla finale dei mondiali del 1950, la nazionale brasiliana viene sconfitta e il padre di Pelè, ex calciatore colpito dalla tragica disfatta, proibisce al figlio di continuare a correre dietro al pallone e gli impone di andare a lavorare.

É in questa situazione che Pelè incontra per la prima volta José Altafini, giovane promessa del calcio, ma anche suo acerrimo rivale. Per mettersi in mostra agli occhi del suo avversario, il ragazzino si iscrive di nascosto a un torneo di calcio e viene avvistato dall’allenatore Waldemar de Brito che riconosce in lui un talento innato, tanto da voler incontrare la sua famiglia per comunicargli l’interesse che nutre nei confronti del loro figlio.

Il padre scopre di essere stato ingannato da Pelè che ha disubbidito a un suo ordine, ma invece di punirlo lo asseconda. Purtroppo la tragica morte dell’amico Thiago, segna profondamente lo spirito di Pelè che decide di smetterla con il calcio e iniziare a lavorare seriamente come inserviente. Pelè diventa adolescente e in questa fase del film, il personaggio viene interpretato da Kevin de Paula, continua a crescere in lui la passione per il pallone, il padre lo accompagna in questo viaggio e gli insegna la ginga, che altro non è che il passo fondamentale della Capoeira. La madre desiderosa di costruire al figlio un futuro migliore, lo iscrive a un provino per entrare a far parte della squadra dei Santos. Il ragazzo con naturalezza e con il minimo sforzo entra a far parte della formazione, ma il suo gioco diverso da quello degli altri, viene spesso criticato. Pelè rammaricato e affranto pensa di nuovo di abbandonare il calcio.

Video, il trailer del film “Pelè”





