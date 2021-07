Pelè, O Rey/ La sfida dei record con Messi e le fakenews sulla sua salute

Edson Arantes do Nascimento, o ancor più noto come il “Calciatore del secolo” secondo la FIFA e per il CIO: parliamo di Pelè, tra i più grandi sportivi della storia, che pur abbandonato le scarpette da calcio, fa sempre parlare di sè, anche quando non dice nulla. Solo in questi giorni infatti il nome di Pelè è stato ancora una volta associato a quello di Lionel Messi: il bomber albiceleste infatti, protagonista in Copa America 2021 con l’Argentina di Scaloni è arrivato a un passo dal ripetere quello che è uno degli innumerevoli record che il brasiliano ha toccato della sua immensa carriera, quello di massimo goleador delle nazionali sudamericane. Con la maglia verdeoro Pelè infatti ne ha segnati ben 77 (uno in più della Pulce): e questo non è che uno tanti eccezionali traguardi che O Rey ha ottenuto, e che ovviamente fanno ancora sognare i fan di tutto il mondo.

PELÈ E I SOCIAL: O REY È SEMPRE PROTAGONISTA

Unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni dei mondiali di calcio e autore di quello che è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del mondo (quello segnato contro la Svezia nella finale nel 1958), ma non solo: Pelè è anche stato votato come Pallone d’oro FIFA del Secolo, nonché dichiarato Patrimonio storico sportivo dell’umanità. E davvero Pelè nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati è tutto questo, ma non solo: sono anche le emozioni che ci ha regalato con le sue giocate brillanti e i sorrisi che ci strappa anche oggi, con la sua personalità sempre spumeggiante, nonostante gli inevitabili acciacchi dell’età. Giusto qualche mese fa in tal senso erano arrivate voci preoccupanti circa il suo stato di salute: notizie che però fortunatamente si sono rivelate infondate. A 80 anni, nonostante alcuni problemi di salute pregressi, Pelè sta bene e continua pure a farci sorridere, anche tramite i social, su cui è attivissimo. Tra una gag sulla moda di tanti anni fa e un incoraggiamento a Mbappe, Pelè continua a farsi sentire vicino a tutti noi, contagiati come sempre, dal suo immenso carisma.

