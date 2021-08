Pellegri al Milan?/ Calciomercato news, trattativa avviata col Monaco per la punta

CALCIOMERCATO NEWS, PIETRO PELLEGRI AL MILAN

I rossoneri stanno lavorando parecchio in questa sessione di calciomercato estivo ed in queste ore è emersa l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere Pietro Pellegri al Milan. Stando ai rumors più recenti infatti Massara e Maldini avrebbero cominciato a prendere contatto con il Monaco per trattare l’acquisto di Pellegri, attualmente sotto contratto solo fino al giugno del 2022, ovvero in scadenza fra meno di un anno. Puntando su Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, in questo modo mister Pioli potrebbe contare su un’alternativa valida ai due centravanti principali nel corso della stagione con i biancorossi che potrebbero convicnersi a lasciarlo andare a giocare in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato dal Genoa nel 2018, Pellegri non è riuscito ad esplodere con il Monaco dove ha patito diversi infortuni.

CALCIOMERCATO MILAN/ Florenzi atteso in giornata, Bakayoko per il centrocampo

CALCIOMERCATO NEWS, NON SOLO IL GIOVANE DEL MONACO

Le chances di vedere Pietro Pellegri al Milan dovrebbero poter aumentare in questa fase finale della finestra di calciomercato. Nella passata stagione Pellegri ha siglato una rete ed ha firmato un assist vincente per i suoi compagni in 17 presenze complessive con la maglia del Monaco tra campionato e Coppa di Francia mentre nell’annata calcistica appena cominciata non ha ancora disputato nemmeno un minuto pur essendo stato convocato per le gare di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Intanto però il Milan, aspettando Florenzi, continua a lavorare su altri obiettivi come per la trequarti dove restano in corsa Vlasic del CSKA e Ziyech del Chelsea.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ I rossoneri continuano a sognare Isco del Real MadridDaramy al Milan?/ Calciomercato news, il giovane danese come colpo last minute

© RIPRODUZIONE RISERVATA