Calciomercato Milan/ È fatta per Florenzi: ore caldissime anche per Bakayoko

Negli ultimi scampoli del calciomercato estivo il Milan ha il caldo un doppio colpo di lusso. Anzi il primo è praticamente già pronto, resta solo da mettere il tutto nero su bianco: parliamo dell’arrivo, con la formula del prestito di Alessandro Florenzi al club rossonero. Dopo un tira e molla durato settimane, la diavolo si è assicurato la prestazioni del difensore azzurro, fresco di titolo europeo con Mancini: l’accordo con la Roma è di un prestito da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. Decisivo, per chiudere la trattativa in tempi rapitivi, la volontà dello stesso giocatore: come ci riporta sportmediaset, Florenzi ha accettato di rinunciare a una mensilità (pari a 400.000 euro) dalla Roma, pur di chiudere in fretta l’accordo con il Milan. Dopo dunque le buone speranze all’estero Florenzi torna in Serie A e potrebbe già debuttare con la maglia del Milan il prossimo 22 agosto, nella sfida della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria.

Ma oltre per Florenzi, sono pure queste ore caldissime per un altro nome forte del calciomercato del Milan, quello di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista di proprietà del Chelsea potrebbe davvero a brevissimo ritornare nella Milano rossonera: secondo le ultime indiscrezioni di mercato raccolte da Sky, pare che il club inglese abbia aperto all’ipotesi del prestito a condizioni più vantaggiose di quanto fatto fino ad ora. Già nella giornata di oggi potrebbe dunque esserci un nuovo incontro tra le parti per vagliare la fattibilità di questa nuova trattativa: se lo stesso Bakayoko sarà ancora d’accordo sull’adeguamento del suo stipendio al tetto fissato dal Milan, allora l’affare potrebbe già dirsi concluso, anche in questa settimana. L’ottimismo in ogni caso è grande: sono ore davvero calde per il mercato rossonero.

