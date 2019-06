Penalità Vettel, la sentenza dopo il matrimonio/ Attesa oggi la decisione della Fia

E’ attesa per quest’oggi la sentenza in merito alla penalità inflitta al pilota della Ferrari, Sebastian Vettel. Il tedesco della Rossa era stato penalizzato di cinque secondi durante il recente Gp del Canada, perdendo di conseguenza la prima posizione in favore di Lewis Hamilton, giunto secondo su Mercedes. Oggi, come ricorda l’edizione online di Repubblica, alle ore 14:15 al Paul Ricard, i commissari di gara che hanno penalizzato Vettel, riesamineranno la decisione di due settimane fa, per eventualmente confermare o ribaltare la precedente decisione. Un Vettel che affronterà il giudizio di oggi con una bella fede all’anulare sinistro, testimone del matrimonio celebrato la scorsa settimana con Hanna Prater, la madre dei suoi due figli, e ovviamente spera in “un’assoluzione”. Secondo i commissari di gara in Canada, leggasi Mike Kaerne, Mathieu Remmerie. l’italiano Emanuele Pirro e Gerd Ennser, Vettel ha stretto troppo Hamilton verso il muretto a destra, dopo essere rientrato in pista a seguito di un’escursione avvenuta al 48esimo giro.

PENALITÀ VETTEL, LA SENTENZA DOPO IL MATRIMONIO

Secondo i giudici, quella del tedesco della Ferrari sarebbe stata una manovra deliberata, volutamente lesiva nei confronti del britannico, sterzando a destra anziché allargarsi a sinistra lasciando così sfilare il campione del mondo di Formula 1 in carica. Di parere ovviamente diverso la Ferrari, secondo cui la mossa di Vettel sarebbe stata semplicemente atta a tenere l’auto in pista, come poi confermerebbero anche i dati Gps della monoposto. «Non mi piacciono tutte queste regole – ha commentato Verstappen, pilota della Red Bull, ai microfoni di Sky Sport – addirittura io butterei via i regolamenti. E’ stato un vero peccato perché la penalità ha distrutto la gara da quel momento in avanti. E nemmeno per gli spettattori è stato bello. Potevano anche spegnere la tv perché così Hamilton aveva già vinto». Difficile stabilire quale sarà la sentenza di oggi, e secondo gli addetti ai lavori ogni scelta è plausibile.

