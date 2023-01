Pensavo fosse amore… invece era un calesse/ Su Rete 4 il film con Massimo Troisi

Pensavo fosse amore… invece era un calesse, film di rete 4 con le musiche di Pino Daniele

Pensavo fosse amore…invece era un calesse è un film del 1991 di genere commedia e sentimentale di produzione italiana, che andrà in onda su Rete 4 alle ore 23.50 oggi, 2 gennaio. I

ll film Pensavo fosse amore…invece era un calesse è stato diretto da Massimo Troisi, prodotto da Gaetano Daniele, Mario e Vittorio Cecchi Gori con la collaborazione delle case di produzione Esterno Mediterraneo Film e Cecchi Gori Group. La sceneggiatura e la scenografia sono state curate rispettivamente da Anna Pavignano, Massimo Troisi, Francesco Frigeri, mentre il montaggio e la fotografia da Angelo Nicolini e da Camillo Bazzoni.

Le musiche scelte per il film Pensavo fosse amore…invece era un calesse sono state prodotte da Pino Daniele, celebre cantautore napoletano. Uscì il 20 dicembre 1991, ricevendo un incasso complessivo di 1 miliardo e mezzo di lire al botteghino e diventando poi uno dei film più celebri e visti nel 1992 con 15 miliardi di incasso.

Tutto ciò fu favorito dalla messa in onda di uno spot pubblicitario, che aveva come protagonista Troisi che parlava in dialetto lombardo.Pensavo fosse amore…invece era un calesse fu girato a Napoli da metà luglio 1991 per circa nove settimane e in una location a Roma per la realizzazione della scena finale. Riguardo alla colonna sonora, sono state scelte alcune canzoni di Pino Daniele, in particolare Quando, scritta per il film e inserita durante i titoli di testa e di coda, e come sottofondo ad alcune scene del film. Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti nel 1992, come la candidatura a miglior attrice protagonista a Francesca Neri, a miglior colonna sonora a Pino Daniele, a miglior sceneggiatura a Massimo Troisi e ad Anna Pavignano.

Pensavo fosse amore… invece era un calesse, la trama del film

Approfondiamo la trama di Pensavo fosse amore… invece era un calesse. Tommaso e Cecilia sono due giovani napoletani che stanno insieme, conducono una vita normale con gli amici. Il ragazzo lavora in una trattoria vicino alla libreria di un amico, che ha una sorella innamorata di lui. Si stanno per sposare, ma Cecilia è molto gelosa e tale comportamento rischia di rovinare il rapporto tra i due.

Dopo diverse scenate di gelosia, lei decide di lasciare Tommaso e sparisce. Tempo dopo il ragazzo viene a sapere che Cecilia si è fidanzata con Enea, un uomo che le promette molte cose, ma con poca sostanza, di conseguenza il giovane non capisce perché Cecilia si sia innamorata di lui. Intanto l’amico Amedeo si è fidanzato con Flora, ex fidanzata di un altro amico, mentre la sorella di Amedeo cerca in tutti i modi di conquistare Tommaso.

Quest’ultimo disperato per la situazione decide di risolvere la situazione con la magia bianca, recandosi da una fattucchiera e chiedendole di far sparire Enea e la ragazza. Infine Cecilia e Tommaso tornano insieme, riprendendo ad organizzare il loro matrimonio. Però il fatidico giorno Tommaso non si presenta all’altare, dando a Cecilia appuntamento in un bar attraverso una lettera. I due si rendono conto di non essere fatti per il matrimonio, e alla fine i due decidono di organizzare la propria serata.











