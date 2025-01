L’assegno per le pensioni 2025 comporterà ad una riduzione rispetto a quello del 2024. Un vero bluff per chi per pochi mesi o perfino settimane, ha dovuto rinunciare ad un importo più elevato a causa dei cosiddetti coefficienti di trasformazione attribuibili al montante contributivo.

Il sistema previdenziale italiano si basa sui contributi versati negli anni d lavoro, motivo per cui è il montante contributivo a determinare il risultato complessivo dell’assegno previdenziale. I coefficienti a loro volta, vengono aggiornati (secondo le aspettative di vita) ogni biennio, salvo per il 2020 – 2021 per cui era stato sancito lo stop legato alla pandemia da Covid.

Pensioni 2025: quanto si perde?

Il calcolo per le pensioni 2025 si basa – come accennato – sul metodo contributivo, ovvero quel sistema che tiene conto dei contributi previdenziali versati e sulla quale si applica la percentuale di variazione dell’anno in corso. Successivamente queste cifre vengono convertite in coefficienti di trasformazione, utili a determinare il valore corretto in base all’età anagrafica del contribuente.

Montante Contributivo Importo Pensione 2024 Importo Pensione 2025 Differenza Annua Differenza Mensile 100.000,00 5.723,00 5.608,00 -115,00 -8,85 120.000,00 6.867,60 6.729,60 -138,00 -10,62 140.000,00 8.012,20 7.851,20 -161,00 -12,38 160.000,00 9.156,80 8.972,80 -184,00 -14,15 180.000,00 10.301,40 10.094,40 -207,00 -15,92 200.000,00 11.446,00 11.216,00 -230,00 -17,69 220.000,00 12.590,60 12.337,60 -253,00 -19,46 240.000,00 13.735,20 13.459,20 -276,00 -21,23 260.000,00 14.879,80 14.580,80 -299,00 -23,00 280.000,00 16.024,40 15.702,40 -322,00 -24,77 300.000,00 17.169,00 16.824,00 -345,00 -26,54 320.000,00 18.313,60 17.945,60 -368,00 -28,31 340.000,00 19.458,20 19.067,20 -391,00 -30,08 360.000,00 20.602,80 20.188,80 -414,00 -31,85 380.000,00 21.747,40 21.310,40 -437,00 -33,62 400.000,00 22.892,00 22.432,00 -460,00 -35,38 420.000,00 24.036,60 23.553,60 -483,00 -37,15 440.000,00 25.181,20 24.675,20 -506,00 -38,92 460.000,00 26.325,80 25.796,80 -529,00 -40,69 480.000,00 27.470,40 26.918,40 -552,00 -42,46 500.000,00 28.615,00 28.040,00 -575,00 -44,23

Simulazioni sui coefficienti di trasformazione del 2025

Dopo la pandemia da Covid-19 le aspettative di vita sono tornate ai valori normali, e di conseguenza anche i coefficienti di trasformazione sono diminuiti rispetto al 2024.

Su un montante contributivo corrispondente a 100.000,00€, un contribuente che va in pensione nel 2025 perderebbe 115€ annui rispetto al 2024.

La perdita si fa più ingente su un montante contributivo di 500.000,00€, dove la differenza annua si attesterebbe a -575€ nel 2025, (28.615,00€ annui per il 2024, contro i 28.040,00€ annui del 2025).

Di seguito la tabella che dimostra le differenze in base al totale del montante contributivo, paragonando il cedolino delle pensioni del 2024 con quello del 2024 e la differenza sia annua che mensile in riferimento sempre ai due periodi.