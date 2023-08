Peppino Gagliardi è morto, aveva 83 anni/ Cantautore storico della musica napoletana, apprezzato da tutti

Peppino Gagliardi è morto a 83 anni: mondo della musica in lutto

Peppino Gagliardi, uno dei padri della musica napoletana, è morto a 83 anni. Ad annunciare la notizia Gianni Aterrano, artista e talent scout. Non sono state rese note le cause della morte, di cui non si conoscono maggiori dettagli.

In una vecchia intervista diceva: “Torno a Napoli dopo sette anni ossia da quando presentai tre miei concerti nel teatro Trianon allora diretto da Giorgio Verdelli. Sarei potuto andare a cantare anche in altre città ma ho preferito Napoli perchè è qui come è noto che risiedono le mie radici. Vivo a Roma per esigenze logistiche ma è a Napoli che c’è il mio cuore. Ecco perchè ho scelto per esibirmi un teatro di tradizione come il Sannazaro che in una zona bellissima della città può accogliere al meglio, grazie anche al suo glorioso passato, un’iniziativa nel nome della poesia e della cultura”. Nato nel 1940, fece il suo esordio nel 1962 con il brano ’A voce ‘e mammà. Il successo, però, arrivò un anno dopo con T’amo e t’amerò. Da quel momento, Galiardi sfornò una serie di successi che lo avrebbero impresso per sempre negli annali della musica: Che vuole questa musica stasera, Settembre, Maje, Nisciuno ‘o ppo’ capì, ’O scugnizzo e tanti altri. Partecipò diverse volte a Sanremo dove si fece notare per le sue performance passionali e il suo stile unico.

Peppino Gagliardi è morto: i messaggi di cordoglio

“Muore Peppino Gagliardi…mondo della musica inchiniamoci a chi ha costruito la storia…settembre poi verrà ma senza sole…una delle tue stupende canzoni…NAPOLI PERDE UN ALTRO PEZZO” si legge su un post social. Ed è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio per la morte del cantante napoletano.

E ancora: “Anche Peppino Gagliardi ci ha lasciati. Nel periodo di estremo successo 1970-1974, è stato più volte definito come il “divo dall’amore nervoso” si legge su un altro. “Che vuole questa musica stasera», «Settembre» e «Come le viole» e altri lo rendono uno dei riferimenti della storia della musica italiana degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Ciao, Peppino, “settembre arriverà ma tu non ci sarai…” scrive un altro utente. Sul web, in molti hanno dimostrato di avere a cuore Peppino Gagliardi, scomparso nelle ultime ore all’età di 83 anni.

