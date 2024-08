Per un pugno di dollari, diretto da Sergio Leone

Sabato 3 agosto, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film western del 1964 dal titolo Per un pugno di dollari, distribuito da Unidis – Ricordi Video, Nuova Eri, L’Unità e prodotto da Arrigo Colombo e Giorgio Papi per Jolly Film, Ocean Producktion e Constantin Film Produktion.

La regia è di Sergio Leone, vincitore di un Davide di Donatello per Giù la testa e di un Nastro d’Argento per C’era una volta in America. Tra i suoi film più famosi ricordiamo: Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il west, Per qualche dollaro in più.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino? Spunta foto insieme/ Esplode il gossip: furia dei fan

Il protagonista principale di Per un pugno di dollari è Clint Eastwood, vincitore di 13 premi tra cui diversi omaggi alla sua carriera. I due premi Oscar li ha vinti come migliore regista per Gli spietati e Milion Dollar Baby. Tra i suoi film più recenti da regista ricordiamo Cry Macho – Ritorno a casa e Juror No.2. La protagonista femminile di Per un pugno di dollari è l’attrice tedesca Marianne Koch, interprete di Contronauta e Clint il solitario. C’è anche Gian Maria Volontè, attore che in seguito divenne simbolo del cinema impegnato con film come La classe operaia va in paradiso e Documenti su Giuseppe Pinelli.

Francesco Turco torna a Uomini e Donne a settembre?/ "È di nuovo single, la redazione lo ha contattato e…"

La trama del film Per un pugno di dollari: un pistolero astuto e infido scatena una faida sanguinaria

La storia di Per un pugno di dollari è ambientata a San Miguel, un paese che si trova al confine tra Messico e Stati Uniti. Qua vivono due famiglie: i Baxter e i Rojo. I rapporti sono molto conflittuali perché entrambe vogliono gestire in autonomia i traffici illegali della zona.

Un giorno, ad esasperare questi rapporti, arriva un cavaliere sconosciuto che farà di tutto per mettere una famiglia contro l’altra fino all’annientamento reciproco. Quando Joe (Clint Eastwood) arriva a San Miguel, viene a sapere, dal locandiere della cittadina, della vendetta che incorre tra le due più potenti famiglie della zona. I Rojo sono tre fratelli che gestiscono lo spaccio di alcolici, mentre i Baxter sono venditori di armi.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Italia 1/ Trama quarto film, oggi 3 agosto 2024

Per racimolare qualche soldo, Joe decide di fare il doppio gioco e si mette al servizio di entrambi innescando uno scontro tra le due famiglie. L’occasione si presenta quando Joe vede i Rojo massacrare alcuni soldati messicani occupati a scortare una cassa d’oro. Lo straniero preleva due cadaveri e li porta al cimitero, poi torna in città e dice ad entrambe le famiglie che due soldati sono riusciti a fuggire. I Rojo con i Baxter si dirigono al cimitero dove inizia un conflitto.

Nel frattempo, Joe torna nell’azienda dei Rojo per recuperare la cassa d’oro. Nel farlo ferisce inavvertitamente Marisol che decide di portare dai Baxter per accordarsi per uno scambio di prigionieri. Anche in questo caso Joe dovrà giocare di furbizia fino allo scontro finale…