Perché Albano Carrisi e Romina Power si sono lasciati?/ “Il rimorso mi tormenta…”

Albano Carrisi e Romina Power, i motivi della rottura

Albano Carrisi e Romina Power hanno gettato nello sconforto migliaia di fan quando hanno ufficializzato la loro separazione. I due cantanti hanno fatto sognare intere generazioni con il loro amore, le loro canzoni e i loro film. Purtroppo però la storia d’amore non ha avuto un lieto fine e nonostante i tanti anni insieme, Albano e Romina hanno poi deciso di dirsi addio. Albano Carrisi e Romina Power non hanno mai spiegato però per quale motivo si sono lasciati. Sono girate numerose indiscrezioni sulla loro rottura. Si è ipotizzato che la copia non abbia retto allo shock per la perdita della figlia Ylenia. Era il 6 gennaio 1994 quando la figlia scomparve nelle acque del Missouri e da quel momento non si hanno avute più notizie.

Un periodo duro e complicato per Albano e Romina che dopo anni di tensioni e incomprensioni avrebbero preferito dividere le loro strade. La scomparsa della figlia è stato un evento traumatico tanto che in un’intervista al Settimanale Oggi, l’artista aveva rivelato: “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. In molti si sono chiesti però se questo fosse stato l’unico motivo ad aver portato alla separazione tra Albano e Romina. Altri organi di informazione hanno tirato in ballo anche un presunto tradimento di Romina ai danni di Albano.

Albano Carrisi e Romina Power, finì per un tradimento?

Il terzo incomodo che avrebbe portato alla rottura tra Albano Carrisi e Romina Power sarebbe stato Lorenzo Crespi. Crespi infatti nel lontano 1996 ebbe una relazione clandestina con Romina Power entrambi sul set di Sandokan, la tigre della Malesia. Un tradimento che fu scoperto da Albano che decise di presentarsi sul set per fare una sorpresa alla moglie. Romina Power a proposito di quel tradimento aveva raccontato: “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’ infedeltà …lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo anche se poi mi ha perdonata”. Un amore indissolubile però il loro tanto che Romina Power in un’intervista a Maurizio Costanzo aveva raccontato: “E’ una cosa strana che mi lega ad Albano, un legame indissolubile. Non riesco a non amarlo, questa cosa che ci lega non smetterà mai”.

Albano e Romina Power si sono separati legalmente il 3 marzo 1999, ma la loro storia d’amore è più attuale che mai tanto che in questi anni si è parlato anche di un ritorno di fiamma, smentito però da entrambi. Albano ha sofferto molto per Romina Power e voltare pagina non è stato facile. Al Bano rivela infatti di una scelta subita e di una sofferenza immensa subentrata dopo l’addio dell’americana. In un’intervista al Settimanale Oggi, il cantante rivelò: “Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto fu molto difficile per me”.











