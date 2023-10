Perchè Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati?/ “Non c’entra il tradimento, però…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo settimane di rumor arriva il triste annuncio

Nel corso delle ultime settimane c’è stato uno scenario di gossip a tenere banco in maniera piuttosto insistente e con protagonisti due ex volti del GF Vip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Diversi portali, con fonti più o meno attendibili, hanno rilanciato sul web la notizia di una possibile rottura tra i due, nonostante la nascita della loro primogenita avvenuta solo qualche mese fa. Inoltre, alcune foto e testimonianze dirette sembravano aver spento definitivamente le voci di una storia al capolinea.

Come un fulmine a ciel sereno, è da poco stata pubblicata da Alessandro Basciano una foto sui social che lascia poco spazio ad interpretazioni. Il giovane sta preoccupando non poco i propri fan, non solo per il contenuto scritto in allegato alla foto, ma anche per quanto raffigurato nello scatto. Si vede chiaramente l’ex volto del GF Vip in letto di una struttura sanitaria con un evidente ago al braccio. Nel testo allegato alla foto, il ragazzo ha chiarito in maniera definitiva lo stato della sua relazione con Sophie Codegoni.

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato; specie nell’interesse di nostra figlia”. Inizia così il messaggio social di Alessandro Basciano, che ha aggiunto: “Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle tante pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”. L’ex volto del GF Vip ha dunque confermato di essere arrivato ad un momento di rottura con Sophie Codegoni.

“Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento“. Alessandro Basciano conferma dunque di essersi lasciato con Sophie Codegoni ma ha voluto sottolineare che i motivi della rottura non hanno nulla a che vedere con ragioni di tradimento. Pur non scendendo nei particolari, l’ex volto del GF Vip ha lasciato intendere che le divergenze siano sorte dal punto di vista caratteriale e dell’intesa, piuttosto che per aneddoti scatenanti. Basciano ha poi concluso: “Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione; ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo”.











