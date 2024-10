Temptation Island 2024, 7a puntata martedì 22 ottobre: anticipazioni

Temptation Island 2024 è giunto alla fine. Anche questa edizione autunnale si conclude dopo un percorso incredibile che ha tenuto incollati gli spettatori davanti allo schermo di canale 5 per diverse settimane. Questa sera, martedì 22 ottobre 2024 assisteremo alla resa dei conti dell’ultima coppia, quella formata da Alfonso e Federica per poi passare a scoprire com’è finita tra le altre coppie di Temptation Island, chi si è lasciato definitivamente e chi, invece, lontano dalle telecamere ha deciso di ripartire da zero nonostante un falò di confronto finito male.

In ogni caso l’attenzione è tutta su Federica e Alfonso, che sono arrivati fino alla fine del percorso con tanta consapevolezza in più. Cosa sceglieranno di fare al falò? Usciranno insieme oppure decideranno di lasciarsi? Le anticipazioni di Temptation Island 2024 per questa sera riservano tanti colpi di scena e il pubblico è curioso di scoprire se anche Federica e Alfonso sceglieranno di fare come le coppie che abbiamo visto martedì scorso. Parliamo di Michele e Millie, Mirco e Giulia e Titty e Antonio, che hanno voluto chiudere la relazione davanti a Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024, Federica e Alfonso ultima coppia: cosa succede al falò

Questa sera a Temptation Island 2024 i fan del reality di Canale 5 non vedono l’ora di scoprire quale sarà la decisione finale di Federica e Alfonso. Ripercorriamo la loro storia e andiamo a scoprire come mai si sono rivolti al programma dopo tanti anni di amore. A chiamare Temptation Island 2024 è stata Federica dopo anni di sofferenza a causa della gelosia del suo fidanzato Alfonso D’Apice. I convivono da circa un anno ma la loro relazione dura da otto, iniziata quando Federica era giovanissima e aveva soltanto 12 anni. Si può dire quindi che i due sono cresciuti insieme, non senza problemi!

Alfonso è troppo possessivo e non le permette di uscire con le amiche a ballare, per una vacanza o semplicemente a mangiare una pizza. Stanca di questi atteggiamenti soffocanti, Federica ha deciso di iniziare questo viaggio nei sentimenti per capire se è giusto continuare a restare insieme o se invece, è meglio non proseguire con la relazione. Di certo, nel reality di Canale 5 l’abbiamo vista molto cambiata: ha riacquisito autostima e si è concessa qualche libertà, finalmente, come mettere dei costumi più provocanti che il suo fidanzato non aveva mai visto.

Siamo giunti alla puntata numero 7 di Temptation Island 2024, un viaggio lunghissimo che ha portato tante coppie a giungere ad una conclusione. L’episodio di stasera 22 ottobre è imperdibile dato che finalmente si scoprirà tutto sull’ultima tappa del viaggio nei sentimenti. Qual è il destino delle nostre adorate coppie? E soprattutto, cos’è successo un mese dopo il programma? Filippo Bisciglia ci racconterà passo passo il futuro di tutti i membri del programma, che si sono messi in gioco per settimane lontano da tutti in un villaggio in Sardegna.

Come sempre, la diretta di Temptation Island 2024 sarà visibile in diretta su Canale 5 o in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Oltretutto, La5 trasmetterà una replica il giorno dopo in prima serata, sul canale 30 del digitale terrestre e nel frattempo Witty Tv pubblicherà i video più importanti della serata, compresi i retroscena sulle coppie e alcune clip inedite.