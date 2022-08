Perchè Ambra Angiolini si è lasciata con Allegri e Francesco Renga?/ Le motivazioni

Ambra Angiolini e la rottura con Francesco Renga: una terza incomoda tra i due?

Nonostante lei tenga molto alla sua privacy, tanto da prestare attenzione a non svelare molto della sua sfera affettiva e del suo privato in genere, tenendosi comunque vaga e sibillina quando si lascia andare alle dichiarazioni intime, Ambra Angiolini è tra i vip che più tengono banco nel gossip. Questo, soprattutto per il suo recente ritorno alla singletudine, dopo che l’ex Non è la Rai ha chiuso due lovestory contigue importanti, rispettivamente avute con Francesco Renga e Massimo Allegri.

E una domanda sorge spontanea in molti, tra gli amanti del gossip made in Italy: cosa si cela tra i motivi della fine delle due lovestory di Ambra Angiolini, che non è mai giunta a convolare a nozze nella sua vita? La relazione con il cantante Francesco Renga per Ambra Angiolini è durata dal 2004 al 2015 e ha avuto come frutti i figli Jolanda e Leonardo. La storia con l’allenatore di calcio Massimo Allegri è invece durata dal 2017 al 2021. E rispetto ai presunti motivi legati alle due storiche separazioni sono emerse in rete delle importanti indiscrezioni.

Per la prima volta, nel 2017, Ambra Angiolini ha aperto il suo cuore in un’intervista concessa a Vanity Fair, dove ha spiegato cosa ci celasse dietro la sua rottura con Francesco Renga: “due anni fa il suo cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca”. Insomma, l’amore tra i due ex storici sarebbe finito naturalmente due anni prima che avvenisse la separazione. E in un’altra chiacchierata in confidenza con ‘IoDonna‘, la nota attrice ha lasciato intendere che anche da parte di Renga l’amore si sia spento nel tempo: “Sono piena di amore per Francesco: un sentimento gigantesco nei confronti di un uomo al quale non sono più costretta a piacere”.

Massimo Allegri ha tradito Ambra Angiolini?

Diversa è invece la situazione di Ambra e Massimo Allegri, secondo il gossip made in Italy, che vedrebbe un tradimento dell’allenatore ai danni della showgirl come la motivazione legata alla rottura. E ad alimentare il gossip in questione è l’intervento che Ambra ha registrato sibillina a Le mattine di Radio Capital su Radio Capital, dopo la notizia della rottura: «Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perchè quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta».











