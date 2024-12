Andrea Bocelli andrà in scena mercoledi 11 Dicembre con il programma Andrea Bocelli 30 The Celebration dove Michelle Hunziker condurrà 2 serate evento per celebrare la carriera e il 30esimo anniversario nella musica per il tenore italiano. Bocelli si celebrerà con famiglia e amici e l’evento andrà in prima serata Mediaset. Ma andiamo a vedere meglio chi è Andrea Bocelli.

Perchè Andrea Bocelli è diventato cieco?/ La malattia congenita e l’incidente: “Una pallonata in viso…”

Andrea Bocelli nasce a Lajatico in provincia di Pisa il 22 Settembre 1958 da una famiglia umile, di origini contadine e lui cresce nella fattoria di famiglia. Andrea è ipovedente dalla nascita a causa di un problema congenito ma perde totalmente la vista durante una partita di calcio quando aveva soli 12 anni. In quel momento Andrea si rinchiude ancora di più nella sua amata musica.

Figli di Andrea Bocelli: chi sono Amos, Matteo e Virginia/ Cosa fanno nella vita? Poi il legame con la musica

Andrea ha una formazione scolastica importante, impara il linguaggio braille al collegio e si laurea in Giurisprudenza. In contemporanea si diploma al Conservatorio di La Spezia nel canto lirico e pian piano capisce che quella sarà la sua vera specialità. Dopo alcune serate al piano bar Andrea Bocelli si farà conoscere al Festival di Sanremo con il brano Il Mare calmo della sera.

Andrea Bocelli e il successo: da cantante diventa leggenda

Andrea Bocelli entra nella storia della musica nel 1995 con il brano ‘Con te partirò’ e l’album Romanza del 1996 supera le 20 milioni di copie in tutto il mondo. Negli anni Andrea Bocelli ottiene un successo straordinario ed ha collaborato con artisti come Cèline Dion, Ed Sheeran e Zucchero, oltre a partecipazioni in eventi come Sanremo e tanti altri, ad esempio le Olimpiadi o l’incoronazione di Re Carlo III.

Una carriera spettacolare e nel 2024 ha celebrato – affiancato da artisti di fama mondiale – i suoi 30 anni di carriera al Teatro del Silenzio di Lajatico, proprio dove era nato tutto. Andrea si è sposato nel 1992 con Enrica Cenzatti e dal loro matrimonio sono nati due figli, Amos e Matteo. Nel 2002 la coppia però si è separata ufficialmente e l’uomo ha vissuto poi seconde nozze.

Nel 2014 Andrea ha sposato Veronica Berti, seconda moglie e i due nel 2012 e quindi in precedenza avevano avuti una figlia, Virginia che ora ha 12 anni. In pochi sanno che Andrea si è sempre considerato un libertino ed in un’intervista a Il Giornale svelò: “Mi sono sempre piaciute le belle donne, ma neanche i miei traguardi affettivi mi guarivano dall’inquietudine. Ad un certo punto il libertinaggio diventa come una droga”.