Perché Antonella Clerici non va in onda con È sempre mezzogiorno?/ Il presunto motivo e quando torna in tv

Antonella Clerici salta È sempre Mezzogiorno: il presunto motivo del forfait

In questo inizio settimana È sempre Mezzogiorno non è andato in onda, perlomeno nelle puntate di ieri e di oggi pomeriggio. Il cooking show di Rai1 condotto da Antonella Clerici ha dovuto saltare la propria messa in onda per due motivi differenti, uno preventivato e l’altro decisamente imprevisto. La puntata di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, non è andata in onda per lasciare spazio, come da programma sul palinsesto televisivo Rai, al ricordo dei 60 anni della tragedia del Vajont.

Tuttavia, anche nella puntata di oggi il programma è costretto al forfait. A riportare la notizia ieri è stato Davide Maggio su Twitter, che specifica per quale motivo la conduttrice oggi, martedì 10 ottobre, non è andata in onda: “Domani È sempre Mezzogiorno non andrà in onda per motivi personali della Clerici“. A confermare la notizia è stata poi la stessa Antonella Clerici che, condividendo una foto su Twitter che la ritrae coricata a letto, ha scritto: “Spero di rimettermi presto per È sempre Mezzogiorno“.

Antonella Clerici, quando dovrebbe ritornare in tv con È sempre Mezzogiorno

Ma cosa potrebbe essere successo ad Antonella Clerici, impossibilitata in questi primi giorni a prendere in mano le redini di È sempre Mezzogiorno? Potrebbe trattarsi di un malanno di stagione, considerando che nella foto la si vede coricata a letto accanto ad un termometro. Sempre Davide Maggio, però, chiarisce che dopo le prime due puntate saltate, il programma dovrebbe tornare regolarmente in onda a partire già da domani, mercoledì 11 ottobre, sempre a partire dalle ore 11.55 subito dopo Storie Italiane, su Rai1.

Sembra dunque essersi risolto il mistero attorno all’improvviso forfait dell’amata conduttrice Rai, che ha destato non poche preoccupazioni nei suoi affezionati telespettatori. Intanto, nel suo consueto spazio nel palinsesto televisivo di oggi, al posto di una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno dovrebbe andare in onda una replica del cooking show.

Domani È sempre Mezzogiorno non andrà in onda per motivi personali della Clerici. — Davide Maggio (@davidemaggio) October 9, 2023













