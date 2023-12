Perchè Beautiful oggi 26 dicembre 2023 non va in onda?/ Quando torna la soap?

Beautiful non va in onda oggi 26 dicembre 2023

Beautiful non va in onda oggi: la soap opera statunitense non allieterà il prime time di Canale 5, oggi 26 dicembre 2023. In linea con quanto visto nei giorni precedenti, la programmazione Mediaset ha modificato il palinsesto per assecondare le diverse esigenze degli appassionati in questi giorni di festa. L’ottica è quella di evitare che tra gli impegni tipici del periodo qualcuno possa perdersi l’appuntamento fisso con la trama che da decenni appassiona milioni di telespettatori.

Ecco dunque perché Beautiful – oggi 26 dicembre 2023 – non va in onda; il palinsesto Mediaset ha subito una corposa modifica in questi giorni di festa. La soap americana non è stata trasmessa anche nei giorni precedenti; anche il giorno della Vigilia e di Natale la programmazione è stata rivoluzionata per consentire agli appassionati di non perdersi l’appuntamento consueto con una delle trame più seguite di sempre.

Beautiful, quando torna la soap di Canale 5

Per la gioia dei telespettatori, arrivano buone notizie per il ritorno di Beautiful nella programmazione Mediaset dopo lo stop degli ultimi giorni. La soap tornerà in onda domani, 27 dicembre 2023, al suo classico orario. L’appuntamento è alle 13.42, sempre su Canale 5, proseguendo con l’intreccio della trama laddove si era fermato prima delle festività.

Oggi – 26 dicembre 2023 – al posto di Beautiful, che non andrà in onda, verrà trasmessa su Canale 5 un replica del Concerto di Natale. Lo spettacolo occuperà la fascia oraria che va dalle 13:40 circa alle 17:00. Successivamente ci sarà spazio per un film a tema natalizio: “A Merry Christmas March”, che accompagnerà gli appassionati fino all’appuntamento con “Caduta Libera” delle 18:40.

