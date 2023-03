Perché Belen Rodriguez era assente a Le Iene?/ Motivi di salute e preoccupazione sul web

Perché Belen Rodriguez è stata assente a Le Iene?

Dopo l’assenza della scorsa settimana, Belen Rodriguez torna alla conduzione de Le Iene. Il pubblico del celebre show di Italia 1 è rimasto spiazzato quando al suo posto alla conduzione è apparto Claudio Santamaria. In tanti hanno iniziato a chiedersi il motivo dell’assenza di Belen alla conduzione ed è stato poi proprio il celebre attore a rispondere alla domanda virale sul web.

“Eccoci qui, buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato!” ha esordito giorni fa Santamaria. Per poi spiegare: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”

Belen Rodriguez oggi torna a Le Iene: chiarimenti in diretta?

Belen Rodriguez avrebbe insomma dato forfait a Le Iene a causa di problemi di salute non specificati. Non sono però arrivati dalla diretta interessata ulteriori chiarimenti sulla faccenda, né messaggi sulle sue condizioni di salute. Anzi, Belen si è successivamente mostrata nella sua quotidianità, tra momenti in famiglia e con i figli e momenti dedicati al lavoro. Fatto sta che si prepara a tornare in diretta, alla conduzione de Le Iene, per la puntata di questa sera, 21 marzo 2023, e forse sarà lei stessa a dare al pubblico ulteriori chiarimenti sul motivo della sua assenza dei giorni scorsi.

Ricordiamo che dallo scorso gennaio, Belén conduce Le Iene da sola, senza Teo Mammucari. Quest’ultimo ha abbandonato il programma dopo una lite, mai confermata dai diretti interessati, con Davide Parenti, patron del programma.











