Perché Brigitte Bardot si è ritirata dalla scene e cosa fa ora?/ Dall’attivismo e ai ritiri degli animali

Brigitte Bardot e il ritiro delle scene all’apice del successo

Brigitte Bardot è stata una vera diva del cinema internazionale, capace di ammaliare pubblico e addetti ai lavori con la sua bellezza e un fascino irresistibile che, ad un certo punto della sua carriera, ha deciso di salutare tutti e dedicarsi ad una battaglia che porta avanti ancora oggi. Era il 1974 quando, dopo più di cinquanta film che l’avevano resa la diva più richiesta di quegli anni, spiazza tutti annunciando di voler dire addio alla carriera di attrice. Allo stesso modo decide di smettere anche con la musica non cantando più salvo, poi, fare un’eccezione nel 2004 quando pubblica il suo ultimo disco.

All’epoca del ritiro dalla scene, Brigitte Bardot aveva solo 39 anni e pagine importanti ancora da scrivere per il mondo del cinema e della musica ma il richiamo dell’attivismo e dei diritti degli animali fu più forte di tutto e tutti. L’attrice, così, decise di dire addio a lustrini e riflettori per dedicarsi ad un’attività che porta avanti ancora oggi.

Cosa fa ora Brigitte Bardot? L’attivismo dopo il ritiro dalla scene

Dopo aver annunciato il ritiro dalla scene, Brigitte Bardot decide di mettersi subito all’opera per l’attivismo e i diritti degli animali fondando un’organizzazione che nasce ufficialmente nel 1986 e che porta il suo nome. La Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali viene finanziata con i beni personali dell’attrice che, per dare subito voce ai diritti degli animali tramite la sua fondazione, decide di vendere all’asta i suoi gioielli e altri oggetti personali riuscendo così a raccogliere 3 milioni di franchi con cui finanzia la stessa fondazione.

Ancora oggi, la Fondazione Brigitte Bardot porta avanti battaglie importanti per i diritti degli animali e l’attrice che si è sempre dedicata all’attivismo sia durante gli anni in cui recitava che successivamente, è considerata una delle attiviste più influenti e, con la sua attività, sostiene anche l’organizzazione per la protezione della vita marina Sea Shepherd,











