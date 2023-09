Perchè Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati?/ La verità a Uomini e Donne: “Dopo 2 mesi…”

Carola Carpanelli e Federico Nicotera: i motivi della rottura

Perché Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati? E’ questa una delle domande più gettonate sul web da parte dei fan dell’ex coppia di Uomini e Donne. Dopo essersi conosciuti e innamorati nella scorsa stagione, Carola e Federico si sono scelti vivendo intensamente la loro relazione fino all’annuncio della rottura. Per i fan della coppia, l’addio è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Innamorati e complici sui social, hanno lasciato tutti senza parole annunciando la fine della storia. A svelare, in parte, i motivi della rottura è stata Carola che, rispondendo sui social, alle domande dei fan, ha cercato di fare chiarezza.

“Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”. le parole dell’ex corteggiatrice che ha poi esortato i fan a rispettare lei e Federico ricordando a tutti “che avete davanti a voi due persone che soffrono e non una storia nata in tv”.

Dopo essersi detti addio ormai da mesi, Carola Carpanelli e Federico Nicotera hanno scelto lo studio di Uomini e Donne per raccontare tutta la verità e svelare i motivi dell’addio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne del 21 settembre, Carola e Federico sono i protagonisti di un duro confronto. Federico racconta di aver vissuto una storia durata due mesi e finita improvvisamente quando Carola ha deciso di lasciare Roma. L’ex tronista spiega di aver provato più volte a riavvicinarsi per salvare la relazione senza, tuttavia, riuscirci.

Carola, da parte sua, non nasconde di essersi sentita soffocata da Federico non sentendosi libera di poter prendere liberamente tutte le decisioni riguardanti la propria vita. Tra i due non sembrerebbero esserci possibilità di un ritorno di fiamma e Federico aggiunge di credere che Carola non sia mai stata realmente innamorata di lui.

